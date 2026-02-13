Lluvias generan cierres parciales en colegios de Santander, pero no hay daños en infraestructura

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Secretaría de Educación de Santander entregó un balance sobre el impacto de la ola invernal en los colegios de 82 municipios no certificados del departamento.

La secretaria de educación de Santander, Karina Araújo, explicó que en los municipios de Lebrija, San Miguel y Sabana de Torres se han presentado algunas afectaciones viales.

Asi las cosas:

San Miguel: el colegio Monseñor Evaristo Blanco ha tenido dificultades por el estado de las vías, lo que ha afectado el transporte y la entrega del PAE. “Las vías no han permitido llevar la alimentación escolar”, explicó la secretaria.

Lebrija: las sedes rurales de Vanegas, El Conchal y La Estrella registraron cierres temporales. Algunos padres decidieron no enviar a sus hijos por prevención.

Medidas adoptadas: la Secretaría activó un monitoreo permanente con los rectores, a través de reportes en línea, para conocer la situación en tiempo real y dar respuesta oportuna.

Araujo fue enfática en que no se reportan daños estructurales. “Actualmente no tenemos ninguna afectación en la infraestructura de las instituciones educativas”, aseguró.

Aunque en Lebrija la situación ha sido más compleja por el acceso a zonas rurales, la Secretaría de Educación trabaja de manera articulada con Gestión del Riesgo para habilitar las vías y garantizar que las clases puedan retomarse con normalidad.

La meta, explicó, es que los estudiantes puedan continuar su calendario escolar una vez se superen las dificultades ocasionadas por las lluvias.