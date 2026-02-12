Tuluá tendrá alcalde ad hoc para las elecciones del 8 de marzo

Tuluá

La Procuraduría Regional de instrucción del Valle del Cauca apartó temporalmente al alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, de todas las funciones relacionadas con la coordinación y supervisión de la jornada electoral del próximo 8 de marzo de 2026, como la custodia del material electoral y la participación en la Comisión Municipal de Seguimiento de los Procesos Electorales.

La medida no afecta su cargo general, por lo que Vélez seguirá ejerciendo sus funciones administrativas habituales como alcalde fuera de los temas electorales, razón por la cual, el órgano de control solicitó al Gobierno Nacional la designación de un alcalde ad hoc, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

El recurso que dio origen a la medida fue presentado por el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, por la aspiración al Senado de su hijo, Juan Camilo Vélez, por el Partido Conservador y su fórmula a la Cámara de Representantes Cristian Hernández de la misma colectividad.

Adicionalmente, el expediente fue remitido a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga para investigar posibles faltas disciplinarias relacionadas con la participación en política de funcionarios de la administración municipal.