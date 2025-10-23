Cali será la sede de la Feria de Aves de Sudamérica 2027

Una vitrina para mostrarle al mundo la belleza, la diversidad y el espíritu resiliente del Valle del Cauca. / Santiago Ramos / 500px

Cali fue confirmada oficialmente como la sede de la Feria de Aves de Sudamérica 2027, un evento de alcance internacional que reunirá a científicos, observadores de aves, ambientalistas y comunidades comprometidas con la protección de la biodiversidad.

La decisión se dio luego de la postulación presentada por Colombia Birdfair, con el apoyo de la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, ProColombia y diferentes organizaciones de conservación.

Este reconocimiento posiciona a la ciudad como epicentro del aviturismo en el continente, destacando la riqueza natural de sus ecosistemas y el potencial del Valle del Cauca como destino verde.

Un logro para la conservación y la economía

Más allá de ser un evento científico y turístico, la elección de Cali representa un paso importante en el fortalecimiento de la bioeconomía regional.

Según los organizadores, la feria impulsará la economía local mediante la promoción del turismo responsable, la generación de empleo y el fortalecimiento de iniciativas sostenibles en comunidades rurales.

De acuerdo con los expertos de Colombia Birdfair, esta designación también promueve la articulación entre el sector público y privado, permitiendo que los esfuerzos de conservación se traduzcan en oportunidades económicas y sociales.

La capital caleña cuenta con más de 500 especies de aves registradas, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor diversidad del mundo, un factor clave que respaldó su elección.

Proyección internacional

Investigadores, biólogos y representantes de comunidades locales podrán compartir estrategias de conservación, restauración de hábitats y educación ambiental.

Además, la realización del evento permitirá mostrar al mundo los avances del Valle en temas de protección de ecosistemas, turismo de naturaleza y participación comunitaria, consolidando una red de cooperación internacional que promueva el respeto por la vida silvestre.

Territorio biodiverso y cultural

La capital vallecaucana no solo destaca por su biodiversidad, sino también por su cultura, su música y la calidez de su gente.

Desde los humedales del corregimiento de Pance hasta los bosques del Dagua, Cali ofrece una gran variedad de escenarios para la observación de aves, donde convergen el conocimiento científico y el saber ancestral de las comunidades rurales y afrodescendientes.

El evento también será una oportunidad para visibilizar proyectos educativos, emprendimientos ecológicos y experiencias comunitarias que promueven la convivencia armónica entre las personas y la naturaleza.