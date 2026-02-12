Policias de Cali son investigados por insultar a un mujer en el carril exclusivo del MIO - Redes Sociales

Dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Cali están bajo investigación disciplinaria luego de que se conociera un video grabado por ellos mismos, en el que insultan a una mujer y a una menor de edad mientras se movilizaban en el carril exclusivo del sistema de transporte MIO.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a la mujer y a la menor desplazándose en una patineta eléctrica por el carril exclusivo. Desde el interior de la patrulla, uno de los uniformados graba la escena mientras profiere expresiones ofensivas.

“Vea, papi, la llevamos al filo h… va asustada la pe… vea cómo tiembla”, se escucha decir a uno de los policías durante la grabación realizada sobre la carrera 1 a la altura del Cementerio Central.

Tras la viralización del material, la institución confirmó que los hechos ocurrieron recientemente y anunció la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales sanciones por presunta agresión verbal, comportamiento contrario a los protocolos policiales y la invasión de la vía del MIO.