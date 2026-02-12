“No iba a ser ‘convidada de piedra’”: Gobernadora del Tolima sobre evento del Gobierno que abandonó

El pasado miércoles 11 de febrero, durante un evento llevado a cabo en el Coliseo Pijao de Chaparral, Tolima, el Gobierno Nacional, con participación del presidente Gustavo Petro, oficializó la entrega de más de 1.700 títulos de propiedad, con la materialización de una Zona de Reserva Campesina (ZRC).

Aunque la gobernadora del departamento, Adriana Matiz, ha hecho públicas sus diferencias con las políticas del primer mandatario, la lideresa asistió al evento en reconocimiento de esta iniciativa, la cual califica como un logro “histórico y trascendental” para el territorio.

Le podría interesar: Predio en el Tolima pasó de ser un laboratorio de coca a base del Ejército

Sin embargo, luego de un ambiente tenso a su llegada al evento y al no haber sido partícipe en la agenda de las autoridades que intervinieron durante la actividad, Matiz decidió retirarse de la tarima, dejando ante las cámaras un gesto visible de incomodidad y divorcio con el gobierno central.

En 6AMW de Caracol Radio, la gobernadora habló con Julio Sánchez Cristo y dio su versión de lo ocurrido.

¿Qué pasó en el evento del Gobierno en Chaparral?

“Se estaban entregando 1.700 títulos de propiedad rural; eso abre puertas a nuevas oportunidades. Por eso fui a ese evento, no solo por invitación de la ANT, sino porque celebro la entrega a los campesinos del sur del Tolima”, explicó la gobernadora Adriana Matiz en primera instancia.

La mandataria regional señaló que al llegar a la actividad comenzó a saludar a las personas, como habitualmente hace en este tipo de eventos; sin embargo, destacó que había presencia de personas provenientes de otras regiones, ajenas a su gestión en el territorio.

“Había gente de otras regiones, eso tengo que decirlo, y comenzaron a chiflar y a lanzar objetos. Todas las autoridades participaron y, cuando anunciaron al presidente, entendí que no nos iban a dar la palabra; yo le avisé cordialmente que me retiraba del evento al presidente y a la ministra de Agricultura. No iba a pasar como una ‘convidada de piedra’“, señaló.

¿Qué le dijo el presidente cuando se retiró del evento?

La gobernadora resaltó que, pese a la situación, ni el presidente Petro, ni ninguna de las autoridades presentes le dijo nada respecto a su partida del lugar.

Lea también: Gobernadora del Tolima calificó de “raponazo” y “asalto” el decreto de emergencia económica

“No nos tuvieron en cuenta para nada desde que llegó el presidente. Creo que no me correspondía estar en un escenario donde el liderazgo regional no fue tenido en cuenta, por eso personalmente tomé la decisión de retirarme. No fue un acto de confrontación ni de irrespeto; no estamos para crear polémicas innecesarias”, aseguró, restándole peso a la confrontación.

“Al presidente le corresponde el país y a mí me corresponde el Tolima, y en esa tarea tenemos la obligación de encontrarnos en lo que beneficia a los ciudadanos; lo mínimo que debía hacerse era habernos dejado participar, que nos hubieran escuchado, que nos tuvieran en cuenta en el evento, no como convidados de piedra”, sentenció Adriana Matiz.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 20:24 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: