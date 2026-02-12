Predio en el Tolima pasó de ser un laboratorio de coca a base del Ejército

Tolima

A través de la Resolución 02 de 2026, expedida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pasó oficialmente a manos del Ministerio de Defensa el predio de 280 hectáreas ubicado en el municipio de Piedras (Tolima), donde actualmente opera el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento (Biter) No. 6 del Ejército Nacional.

El inmueble, conocido anteriormente como Finca Buenavista, fue utilizado en el pasado como laboratorio para la producción de cocaína. Tras su incautación en 1994, se le aplicó la extinción de dominio y la SAE lo destinó de manera provisional al Ministerio de Defensa.

Con la expedición de la Resolución 02 del 6 de enero de 2026, la entidad formalizó su entrega definitiva al Ejército Nacional, que lo utilizará para actividades de entrenamiento, consolidando así su uso institucional y legal al servicio del país.

“Si no se es digno, ¿cómo pelear por la libertad? ¿Cómo decirles a otros y otras que luchen por la libertad o que luchen por la bandera, que significa lo mismo, si uno mismo es un esclavo? No se puede pedir la liberación de los esclavos cuando uno mental, espiritual o físicamente es un esclavo. Y por eso, buena parte de la atención que he prestado a las Fuerzas Militares, a la Fuerza Pública en general de Colombia, es rescatar la dignidad”, manifestó el presidente Gustavo Petro durante el acto de entrega.

En su intervención, el mandatario recordó que el predio perteneció al narcotraficante alias ‘El Alacrán’ y que hoy fue “recuperado por el Estado”. Aseguró además que en este lugar, que fue escenario de muerte y terror, “ahora lo que tenemos es que hacer vida”.

Por su parte, el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, destacó que la entrega del predio brinda seguridad jurídica, estabilidad institucional y continuidad en el uso estratégico del inmueble.

“Gracias a este acto histórico, a partir de este momento el Ejército Nacional podrá invertir en mejorar las herramientas de formación para los más de 4.000 soldados que se entrenan en este Batallón de Instrucción de la Sexta Brigada, ubicado en el departamento del Tolima”, concluyó.