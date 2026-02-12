Gobernadora del Tolima abandonó evento de Petro: “¿Por qué quieren acribillar a una mujer?”

Tolima

Momentos de alta tensión se vivieron la tarde de este miércoles en el Coliseo Pijao de Oro, en Chaparral (sur del Tolima), donde el presidente Gustavo Petro encabezó la formalización oficial de la Zona de Reserva Campesina número 20 de su gobierno.

Al acto asistió la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reconocida por su postura crítica frente al Gobierno nacional durante sus dos años de mandato. Sin embargo, el esperado acercamiento entre ambos dirigentes fracasó.

El trato que Matiz recibió durante el evento

Desde su llegada al coliseo, la mandataria enfrentó abucheos, chiflidos e incluso el lanzamiento de algunos objetos por parte del público. A pesar de ello, esperó la llegada del presidente y subió a la tarima junto a él, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.

No obstante, Matiz fue ubicada en un extremo de la mesa principal y no se le concedió la palabra durante el acto oficial. Todos los demás integrantes de la mesa intervinieron ante el público, excepto la gobernadora. La situación habría motivado su decisión de abandonar la tarima justo antes de que el presidente iniciara su discurso.

La mandataria se acercó a Petro, intercambió algunas palabras y luego descendió del escenario, como quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.

Esto dijo la gobernadora luego del evento

Hasta ahora la gobernadora Matiz solo se ha pronunciado luego del desencuentro con Petro a través de su cuenta personal de X, en la cual escribió:

“Si las luchas son justas y nos benefician a todos, ¿por qué quieren acribillar y mancillar a una mujer? ¿Por qué linchar a quien pone la cara con dignidad en un evento histórico que hace a campesinos propietarios de la tierra? Mi pregunta es simple: ¿es sangre y violencia lo que se quiere dejar de herencia?”.

Matiz no fue la única excluida en el evento

Por su parte, el alcalde de Chaparral, Helvert González, también aseguró que fue excluido de las intervenciones durante el evento.

“Lamentablemente faltó diálogo con el presidente. Nos dimos cuenta de que ni a la gobernadora ni a mí nos permitieron participar. Uno respeta la política del presidente. Son gajes del oficio que no me quitan el sueño”, afirmó el mandatario local.

En varias ocasiones, la gobernadora ha cuestionado lo que considera falta de gestión e inversión del Gobierno nacional en el Tolima, al igual que la falta de concertación con las regiones, desencuentros que tuvieron un nuevo episodio en el evento de Chaparral.

