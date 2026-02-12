¿La CUT puede participar en política?: Fabio Arias y Diógenes Orjuela debaten sus posiciones

En las últimas horas se ha generado controversia por una denuncia que hizo el exsenador Jorge Enrique Robledo, en la que señala que en la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), no están dejando que participen en espacios de diálogo de candidatos presidenciales, aquellos que tienen reparos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro

Para hablar de este tema 6AM W contactó a Fabio Arias, quien además de ser candidato al Senado de la República es el presidente de CUT y a Diógenes Orjuela, que es expresidente de la Central para que debatieran las diferentes posturas en cuanto a este tema.

¿La CUT puede apoyar a un único partido político?

Fabio Arias, actual presidente de la Central afirmó en Caracol Radio que “la decisión que se tomó en la CUT para saber a qué candidatos presidenciales se invitaba es una decisión tomada desde el Congreso de la Central, que es nuestra máxima instancia, donde políticamente se determinó que nosotros respaldaríamos a este Gobierno, y obviamente que en esa perspectiva tenemos la convicción de que este proyecto político debe continuar. Esa es la decisión institucional y oficial”, agregó que se presentó la oportunidad de invitar a Sergio Fajardo, pero fue una decisión apoyar a los candidatos de progresismo teniendo en cuenta que se está apoyando al Gobierno.

Por otra parte, Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT, dijo que, en el Ejecutivo, por mayoría, tomaron la decisión de no permitirle la intervención ni a Jorge Enrique Robledo ni a Sergio Fajardo. Pero todos los congresos de la CUT, está la declaración, donde se ratificó que la CUT es pluralista, nadie puede ser discriminado por sus posiciones políticas o religiosas.

“Según ellos a Gustavo Petro hay que respaldarlo, así haga las cosas mal, y eso es una formulación atípica en el movimiento sindical”. puntualizó Diógenes Orjuela.

Fabio Arias, precisa que una central sindical dentro de sus posibilidades tiene la de respaldar a un gobierno, “entonces, así como hacemos oposición, también podemos hacer respaldo a un gobierno”, puntualizó.

“En la CUT hay gente afiliada de todos los partidos, dentro del movimiento sindical están los que dicen que la independencia y la autonomía es para respaldar al gobierno y la autonomía es para respaldar al gobierno y los que decimos que la independencia y autonomía es para mantenerse independiente del gobierno.”, esta es la postura de Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT.

