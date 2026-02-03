Procuraduría anuncia grupo élite para investigar participación indebida en política

El Procurador General de la Nación anunció que la entidad cuenta con un grupo élite especializado en la persecución de la indebida participación en política de los servidores públicos, una labor que no se limitará únicamente a los procesos de contratación estatal.

Según explicó el jefe del Ministerio Público, las investigaciones que se adelanten por este tipo de conductas se desarrollarán con pleno respeto por el debido proceso.

En ese sentido aseguró que las indagaciones tendrán tiempos definidos, garantías procesales y que los funcionarios investigados contarán en todo momento con el derechos a la defensa.

Esta medida busca fortalecer los mecanismos de control disciplinario y garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente en contextos políticos y electorales.

Por otro lado, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció la vinculación de los notarios del país a la estrategia Paz Electoral, una iniciativa orientada a garantizar elecciones libres. Esta estrategia contará con el apoyo de los 920 notarios en el territorio nacional, representados por la Unión Colegiala del Notariado Colombiano.

El anuncio se realizó durante un encuentro en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, que contó con la participación del presidente ejecutivo de la entidad, Ovidio Claros, y del superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, quienes expresaron su apoyo a la iniciativa liderada por el Ministerio Público.

Durante esta intervención, Procurador General destacó el papel fundamental que cumplen los notarios y señalo que su labor permite a los ciudadanos y dar fe de los hechos que ocurren durante los procesos electorales.

Finalmente, el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Ricardo Correa Cubillos, señaló que la participación del notariado en esta estrategia representa un compromiso con el país, la paz y la democracia.