Registrador anunció que no habrá cambios en tarjetones y confirmó que ya arrancó la impresión

El registrador Hernán Penagos respondió a la solicitud de Cambio Radical para sacar las listas del Pacto Histórico de las elecciones al Congreso: “No habrá modificaciones. Y cualquier decisión que adopte una autoridad, me refiero a un juez o magistrado de la república, no podrá modificar materialmente las tarjetas electorales”.

Confirmó también que ya inició el proceso de producción e impresión del material electoral.