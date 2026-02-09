Actualidad

Registrador anunció que no habrá cambios en tarjetones y confirmó que ya arrancó la impresión

Hernán Penagos y tarjetón de candidatos presidenciales. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

Hernán Penagos y tarjetón de candidatos presidenciales. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

Laura Duarte

El registrador Hernán Penagos respondió a la solicitud de Cambio Radical para sacar las listas del Pacto Histórico de las elecciones al Congreso: “No habrá modificaciones. Y cualquier decisión que adopte una autoridad, me refiero a un juez o magistrado de la república, no podrá modificar materialmente las tarjetas electorales”.

Confirmó también que ya inició el proceso de producción e impresión del material electoral.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad