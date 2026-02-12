Fabián Bustos, tras primer triunfo con Millonarios: “Merecimos ganar, hicimos mejor las cosas”

Millonarios por fin soltó el peso que venía cargando en el inicio de semestre. En El Campín, el equipo capitalino venció 1-0 a Águilas Doradas con un penal convertido por Radamel Falcao García y celebró su primera victoria en la Liga, un resultado que, más allá de la tabla, significó un respiro emocional y una señal de mejoría.

En rueda de prensa, el técnico Fabián Bustos dejó claro que el triunfo no fue casualidad, sino consecuencia de un partido que, a su juicio, fue superioridad azul. “Siento que merecimos ganar, que hicimos mejor las cosas que ellos”, afirmó, reconociendo el mérito del rival, pero destacando que Millonarios fue el que propuso desde el arranque.

Bustos, además, explicó que el equipo todavía está lejos de su mejor versión ofensiva, pero no por falta de ideas, sino por un factor que viene repitiendo desde su llegada: el poco tiempo de trabajo real. “Hemos tenido pocas sesiones de entrenamiento… venimos jugando, recuperando, jugando”, comentó, dejando ver que el calendario no ha permitido consolidar con calma lo que pretende.

Aun así, el DT se mostró conforme con lo que vio: un Millonarios intenso, agresivo y con actitud. Incluso admitió que el partido pudo haberse abierto antes, especialmente en el primer tiempo. “Tuvimos volumen de juego, llegamos por un lado, por el otro… nos faltó finalización, eso lo tenemos que mejorar”, dijo.

Uno de los puntos que más resaltó el entrenador fue el orden defensivo. Para Bustos, Millonarios no sufrió realmente en su arco, más allá de un par de transiciones por pérdidas en ataque. “No sufrimos defensivamente. Ellos no crearon una situación de gol”, sostuvo, y remarcó que tras el 1-0 solo hubo una llegada clara del rival.

Sobre el tramo final, el técnico reconoció que al equipo le faltó inteligencia para aprovechar los espacios que dejó Águilas cuando se volcó al ataque. “Cuando vas ganando tienes que ser inteligente… había mucho espacio como para haber convertido otro. Tomamos malas decisiones”, admitió, señalando que esa parte se corrige con trabajo y tranquilidad.

Mateo García, por su parte, habló desde la emoción del primer triunfo y dejó una de las frases que más retrató el espíritu del grupo: “Cuando ves a Falca tirando una plancha a los 80 minutos, es algo de aplaudir”. Para el mediocampista, esa imagen resume el cambio de mentalidad que viene mostrando el equipo en los últimos partidos.

El volante también resaltó que El Campín debe convertirse en un fortín, especialmente por el respaldo constante de la hinchada pese a los malos resultados. “A pesar de que no habíamos brindado buenos resultados, ves el estadio siempre lleno”, dijo, valorando el empuje del público como un motor clave para lo que viene.

Sobre el gol de Falcao, García lo interpretó como un símbolo: no solo por la importancia del ‘Tigre’, sino porque el equipo siente que está empujando hacia un mismo objetivo. “Tener a Radamel es un referente… nos enriquece día tras día. Es un ejemplo”, comentó, dejando claro que dentro del grupo el delantero representa liderazgo, presión positiva y motivación.

Bustos, en esa misma línea, explicó que el cambio más notorio del equipo no fue táctico, sino mental. Reveló que se trabajó en transformar los reclamos internos en energía positiva: “Pasamos de reclamos cortitos a hablarnos bien, empujarnos, alentarnos”, explicó, destacando además el papel de los referentes del plantel y el acompañamiento psicológico del club.

Con el 1-0 consumado, Millonarios se fue del Campín con tres puntos, pero sobre todo con una sensación que no había tenido en semanas: confianza. Bustos aseguró que ahora, con los triunfos, el equipo empezará a jugar con más claridad y soltura. Y Mateo García lo resumió sin rodeos: “Lo importante hoy era ganar. Ya lo conseguimos… ahora hay que seguir sumando en confianza”.

La victoria llegó con el sello de Falcao, pero el mensaje que dejó el equipo fue colectivo: Millonarios empieza a levantar la cabeza, sabe que aún le falta fluidez en el último cuarto, pero ya encontró algo fundamental para competir lo que viene: actitud, orden y un triunfo que puede marcar el punto de partida.