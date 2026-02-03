Gustavo Serpa criticó a Sencia por mal estado de la cancha de El Campín: “Es una vergüenza”

Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, expresó su molestia con Sencia, por el mal estado de la cancha del estadio El Campín. En entrevista con Julio Sánchez, en 6AM W Caracol Radio, Serpa expresó a Mauricio Hoyos, CEO del concesionario del estadio, su malestar por el estado del terreno.

“Estoy atónito, no es posible lo que estoy escuchando, según esto, el concesionario no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la grama, ellos hicieron un pedido, se las pusieron y no ha salido, y pues los equipos alquilan el pasto como esté y las consecuencias que las asuman los equipos. Así no podemos enfrentar una realidad que estamos viviendo tan compleja, eso es una vergüenza”, señaló Serpa.

Al respecto añadió: “Ayer decían los jugadores que jamás habían enfrentado una situación como esta y eso no tiene nada que ver con la situación deportiva de Millonarios, para que no nos metamos ahí, esta es la capital de Colombia, no podemos tener un estadio en esas condiciones. Habían 30 mil personas que merecen respeto y no me vayan a decir que tengo que ser yo el que cuida la grama, porque si me la entregan yo la cuido, pero nos la dejan para el fútbol. No hay derecho, hay 30 mil personas que merecen respeto, que pagan por un espectáculo, unos profesionales que están exponiendo su integridad, es absolutamente absurdo lo que está pasando, nunca habíamos visto en Bogotá la grama en esas condiciones y por lo que estoy escuchando no hay solución”.

Hoyos argumentó que esperan que en tres semanas se integre el césped natural con el césped sintético y pueda mejorar la condición del terreno. Para ello se haría una para en el tema de los conciertos en el escenario deportivo, al menos por este mes.

Gustavo Serpa añadió: “Esto es inaceptable, estamos exponiendo la integridad de nuestros futbolistas, ¿Cómo hacemos para jugar en Techo si tenemos 30 mil abonos vendidos?, acá vamos a tener que tomar algún tipo de medidas. Yo me voy a comunicar con el presidente de la Dimayor, con el señor alcalde, a ver cómo vamos a enfrentar esto, es un tema delicado".

“Por lo que veo, en 3 semanas, posiblemente, pero lo que nos van a decir es que ha llovido más de lo normal, cuando bien lo decía Félix (De Bedout), en Bogotá toda la vida ha llovido, cada 3 años se inundan las calles, esto no es atípico, no es anormal, lo que es anormal es que en el estado que tenía la cancha hagan un concierto el viernes que se inventaron hace dos semanas”, concluyó.