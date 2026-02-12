VIDEO | Se rompió jarillón en el bajo Rionegro en Santander: aumentan los problemas por inundaciones

Bucaramanga

Se agrava la situación por inundaciones en un sector de Santander. Residentes del bajo Rionegro informaron que se rompió un dique de contención de las aguas del río Lebrija.

El hecho ocurre en los sectores conocidos como Monterrojo y Magará, municipio de Sabana de Torres. La obra había sido construida por la comunidad, el municipio y la Unidad de Gestión del Riesgo hace unos años.

“Es gravísima la situación para toda la comunidad”, aseguran los finqueros de la región.

Desde la alcaldía aseguran que el municipio hizo la visita y “se está organizando la entrada de maquinaria para hacer los trabajos del caso”.