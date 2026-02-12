VIDEO | Se rompió jarillón en el bajo Rionegro en Santander: aumentan los problemas por inundaciones
El hecho ocurrió en Sabana de Torres en medio de las enormes complicaciones por cuenta de las lluvias inusuales del comienzo del año.
Bucaramanga
Se agrava la situación por inundaciones en un sector de Santander. Residentes del bajo Rionegro informaron que se rompió un dique de contención de las aguas del río Lebrija.
El hecho ocurre en los sectores conocidos como Monterrojo y Magará, municipio de Sabana de Torres. La obra había sido construida por la comunidad, el municipio y la Unidad de Gestión del Riesgo hace unos años.
“Es gravísima la situación para toda la comunidad”, aseguran los finqueros de la región.
Desde la alcaldía aseguran que el municipio hizo la visita y “se está organizando la entrada de maquinaria para hacer los trabajos del caso”.
Juan Carlos Ordóñez Bermúdez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....