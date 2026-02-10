Pronóstico del Ideam para la semana del 10 al 13 de febrero: ¿Cuáles son las zonas de alerta?

IDEAM Pronóstico del Clima, 30 de septiembre al 3 de octubre: ¿Lloverá en las principales de Colombia?

El Instituto de Hidrología , Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pronóstico del clima para la semana del 10 al 13 de febrero en el que alertó que varias regiones del país estarán marcadas por una combinación de periodos secos y episodios de lluvia.

Aunque en términos generales predominarán condiciones estables, varias regiones del país registrarán precipitaciones en distintos momentos de la semana.

¿Seguirán las lluvias en Colombia?

El organismo oficial explicó que los cielos se mantendrán entre despejados y parcialmente nublados, con lluvias que podrían alcanzar niveles moderados e incluso fuertes, especialmente hacia el cierre de la semana.

Pronóstico del clima en Bogotá durante la semana

En el caso de Bogotá, el Ideam indicó que las lluvias se concentrarán principalmente en horas de la tarde. Los días jueves y viernes serán los de mayor probabilidad de precipitaciones, con énfasis en sectores del norte y occidente de la capital. Las temperaturas se moverán entre 9 °C y 21 °C, con mañanas frías y tardes más templadas.

Lea también: Presidente Petro pidió a la Corte levantar suspensión del decreto de emergencia por ola invernal

Pronóstico del clima martes 10 de febrero

Para el martes, el Ideam prevé una reducción general de las lluvias, con predominio de tiempo seco en buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, aún persistirán precipitaciones en zonas del suroccidente y centro del país, principalmente en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Eje Cafetero y región Pacífica.

En departamentos del Caribe y la Amazonia se esperan lluvias ligeras y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las lluvias serían intermitentes, con mayor incidencia sobre áreas marítimas.

Pronóstico del clima miércoles 11 de febrero

Durante el miércoles se anticipa un incremento de las lluvias después del mediodía, especialmente en regiones del Caribe central, la región Andina y el Pacífico colombiano. También se esperan precipitaciones nocturnas en sectores del oriente del Amazonas

En el resto del país, el clima se mantendrá mayormente seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas en algunos departamentos del norte y sur del territorio.

Pronóstico del clima: jueves 12 de febrero

Hacia el jueves 12 de febrero, el Ideam advirtió un repunte general de las lluvias en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia, con mayor impacto en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima y el suroccidente del país.

Clima viernes 13 de febrero

El viernes 13 de febrero cerrará la semana con lluvias más generalizadas, que podrían generar altos acumulados en zonas con antecedentes de deslizamientos e inundaciones.