Carnaval del Atlántico rinde homenaje a la Ruta de la Tradición en gran show cultural gratuito

El Carnaval del Atlántico continúa exaltando su riqueza artística con el gran show cultural que se realizará hoy jueves a las 7:00 de la noche en la concha acústica de la Majestuosa Banda de Baranoa, en la que se rendirá tributo a la Ruta de la Tradición y a los hacedores de estas fiestas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La entrada al evento central del Carnaval del Atlántico es gratuita para que los miles de asistentes puedan disfrutar de un show lleno de tradición, cultura, música y danza.

En escena participarán 16 grupos de danza patrimoniales de distintos municipios del departamento del Atlántico que hacen parte de la Ruta de la Tradición. De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de un caudal inagotable de esa cultura originaria que tanto eleva las emociones de propios y visitantes.

Doris Rodríguez, directora de la fundación Alma de Danza del municipio de Soledad, rinde homenaje a la danza de la butifarra y resalta la importancia de la Ruta de la Tradición por exaltar bailes originarios que están alineados al lema del Carnaval del Atlántico: “Donde todo comenzó”.

En esta Ruta de la Tradición mostramos danzas que no son muy reconocidas, pero que queremos difundirlas para que el Atlántico muestre toda esta tradición inagotable que tiene”, expresó.

Melisa Herrera, coreógrafa de este gran espectáculo, menciona que exaltar es sinónimo de grandeza y, al hacerlo con las distintas fiestas que se celebran en los municipios, es un acto de amor por el departamento.

“Esto es un gran homenaje que nos cobija a todos; aquí estamos diciendo que todas nuestras fiestas, las que hacen parte de la Ruta de la Tradición y las que no, aportan de una manera muy especial a ese orgullo que sentimos cuando decimos: ‘yo soy de tal municipio del Atlántico’”.

Presentación musical en la concha acústica Baranoa

La concha acústica de la Majestuosa Banda de Baranoa será testigo, además, de la presentación musical de cantantes reconocidos como Diego Daza, el Grupo Bananas, Óscar Prince y Drea.

Y como parte de la apertura que tiene el Carnaval del Atlántico para ritmos nuevos, este año se presentarán jóvenes miembros de la fundación ACHE (Arte, Cultura, Historia y Educación), quienes a través del género urbano expresan una narrativa que invita a reflexionar sobre el bullying en los colegios, la ideación suicida y la salud mental en términos generales.

“Estamos muy complacidos porque somos los que vamos a poner la nota urbana a esta gran celebración en la que se le rinde homenaje a lo más auténtico que tenemos en nuestra cultura”, expresó Harry Perea, director de la fundación.

Ya todo está listo, ya los ensayos detallaron milimétricamente cada paso; por eso, la organización del Carnaval del Atlántico extiende la invitación a toda la comunidad del departamento para que asistan a este gran espectáculo que rinde homenaje a los territorios “donde todo comenzó”.