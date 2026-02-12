Un muerto y dos heridos deja ataque sicarial en Vista Hermosa, Soledad: esto se sabe

DosHombres llegaron hasta el lugar y dispararon a las victimas

La Policía investiga el atentado sicarial que dejó una persona asesinada y dos más heridos al interior de una vivienda ubicado en el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Soledad.

La persona asesinada fue identificada como Ovidio Carrillo Suárez, de 56 años, quien sufrió dos impactos de bala, mientras tanto, las dos personas heridas responden al nombre de Rosalba María Ariza Vargas, y Jhon Alberto Monsalve Tejada.

Según la Policía, Rosalba María Ariza Vargas, sería una “expendedora de estupefacientes en el sector y conocida con el alias “La Abuela”, y cuenta con 7 anotaciones judiciales.

¿En dónde ocurrió el atentado?

Mientras tanto, se conoció que en la vivienda en donde se registró el ataque armado cuenta con una medida cautelar de embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo y actualmente bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales en etapa de juicio.

Además, la vivienda ha sido allanada en cinco oportunidades, lugar hasta donde un sujeto llegó a pie y atentó contra las víctimas.