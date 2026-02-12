Alerta en Ayapel por desbordamiento del río Cauca y ruptura en Caregato

Alerta en Ayapel y en el punto de Caregato en La Mojana.

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), en su rol de autoridad ambiental y apoyo técnico al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ha emitido un informe crítico dirigido a la comunidad del departamento de Córdoba.

La atención principal se centra en el municipio de Ayapel y su zona rural, donde se registra un incremento sostenido en los niveles del río Cauca.

Esta situación se encuentra estrechamente vinculada a los efectos del rompimiento del dique marginal en el sector de Caregato, ubicado en la jurisdicción de San Jacinto del Cauca, Bolívar. El flujo incontrolado de agua ha generado un impacto directo en la dinámica hídrica de toda la región de La Mojana, afectando la estabilidad del entorno.

Según los datos suministrados por el Boletín Técnico Diario No. 042 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con fecha de actualización del 11 de febrero de 2026, se mantienen vigentes diversas alertas hidrológicas en el área Magdalena–Cauca.

La entidad destaca una alerta puntual debido a las afectaciones por el rompimiento del dique marginal, lo que requiere especial atención por el transvase del caudal hacia las zonas bajas. El informe oficial confirma que persisten áreas inundadas en Ayapel, resultado del ingreso de agua a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres, lo que mantiene una presión constante sobre el complejo lagunar y los asentamientos humanos.

Impacto en el sistema hídrico y zonas rurales de Córdoba

Dentro de la jurisdicción de Córdoba, el municipio de Ayapel experimenta afectaciones severas por el aumento de niveles asociados tanto al comportamiento del río Cauca como al sistema hídrico conectado.

Esta red incluye al río San Jorge y al complejo cenagoso de Ayapel, los cuales presentan una saturación que complica el drenaje natural de las aguas. Actualmente, se reporta una inundación en el corregimiento de Marralú por el desbordamiento del río San Jorge, sumado a la persistencia de niveles altos en zonas bajas y ribereñas.

Existe un riesgo latente de nuevas inundaciones si se mantiene el aporte hídrico desde la cuenca del río Cauca a través de las rupturas mencionadas.

Las condiciones actuales obedecen al ingreso continuo de agua que genera efectos indirectos en el sur de Córdoba. Por esta razón, la autoridad ambiental exhorta a las comunidades y administraciones locales a adoptar acciones preventivas inmediatas ante el incremento de lluvias intensas.

Los riesgos identificados incluyen desbordamientos y movimientos en masa que podrían impactar negativamente en sectores estratégicos como la vivienda e infraestructura vial, además de comprometer la agricultura, los servicios públicos esenciales y la salud pública de los habitantes. La prevención es fundamental para mitigar los daños económicos y sociales derivados de estos fenómenos naturales recurrentes en la zona.

Medidas de contingencia y vigilancia permanente de las autoridades

Ante este escenario, se hace un llamado urgente a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) para que mantengan una vigilancia permanente en los puntos críticos. Es imperativo que estas entidades fortalezcan los mecanismos de comunicación con las comunidades en riesgo y actualicen sus planes de contingencia según las particularidades territoriales.

La CVS ha reiterado su disposición para brindar acompañamiento técnico a los entes territoriales durante la presente temporada de lluvias, subrayando la importancia de utilizar canales oficiales de información como el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano para garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante la emergencia.