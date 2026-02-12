Unisinú brinda hospedaje en hoteles a miembros de su comunidad afectados por inundaciones

Montería

La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, sede Montería, ha tomado la iniciativa de implementar una ruta de atención integral frente a la crisis climática que golpea actualmente al departamento de Córdoba.

Ante la difícil situación que atraviesan numerosas familias debido a las inundaciones, la institución ha decidido desplegar una serie de acciones solidarias concretas.

Estas medidas están orientadas a salvaguardar el bienestar de los miembros de su comunidad académica que hoy enfrentan las mayores dificultades por el desbordamiento de las aguas y la pérdida parcial o total de la seguridad en sus hogares.

En el marco estratégico de la campaña denominada Unisinú Contigo, la universidad ha dispuesto hospedajes temporales en diversos hoteles de la ciudad de Montería. Este beneficio está dirigido específicamente a docentes, personal administrativo, estudiantes y sus respectivos núcleos familiares.

La medida surge como una respuesta directa para quienes, como consecuencia de la emergencia ambiental, han visto sus viviendas gravemente afectadas o carecen de condiciones seguras para permanecer en ellas. Hasta el momento, más de 80 familias han logrado vincularse a esta apuesta solidaria, encontrando un refugio inmediato ante la contingencia que vive la región cordobesa.

Respuesta institucional ante la emergencia habitacional

El objetivo primordial de esta gestión es solventar de forma urgente la crisis habitacional de los damnificados vinculados a la institución.

Al proporcionar un espacio digno, seguro y adecuado, la Universidad del Sinú busca que su comunidad pueda sobrellevar la situación mientras se supera la emergencia. De esta manera, se pretende que los beneficiarios mantengan la tranquilidad necesaria para atender sus responsabilidades familiares y laborales sin la angustia de no contar con un techo protegido.

La universidad asume este compromiso como parte esencial de su filosofía institucional, reafirmando que su labor trasciende las aulas de clase.

Para la Sede Montería, la educación se expresa también a través del acompañamiento solidario y la empatía. Esta acción oportuna refleja una comprensión profunda de las realidades sociales que impactan a sus integrantes.

La campaña Unisinú Contigo es definida por la organización no solo como un programa de auxilio, sino como una expresión viva de su identidad universitaria. Los testimonios de los beneficiados respaldan el impacto positivo de esta ruta de atención en momentos de incertidumbre.

Un docente beneficiado por la iniciativa manifestó que la estrategia es una muestra de hermandad, afirmando lo siguiente: “agradezco a mi institución por haberme acogido y brindarme el hotel en el que pude estar algunos días, mientras trataba de resolver un poco esta angustia”.

Compromiso continuo y evaluación de necesidades prioritarias

La Universidad del Sinú ha manifestado que este esfuerzo no es un evento aislado, sino un proceso de acompañamiento constante. La institución ha expresado formalmente que continuará evaluando las necesidades prioritarias de su población afectada para articular nuevos esfuerzos institucionales.

El compromiso de la sede Montería se mantiene firme en seguir acompañando a su comunidad académica durante toda la duración de esta emergencia por inundaciones. Mediante esta articulación de recursos, la universidad se posiciona como un actor clave en la mitigación de los efectos del desastre natural, priorizando siempre el bienestar integral y la dignidad humana de sus docentes, empleados y estudiantes en crisis.