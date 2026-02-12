Alerta en Arauca: atacan las base militare de Saravena, hay alerta en otros municipios

Un ataque con drones cargados con explosivos y granadas se registra contra varias unidades del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial en el departamento de Arauca.

Los hechos ocurren simultáneamente en el municipio de Saravena, mientras que en Tame y Saravena las autoridades mantienen una alerta máxima ante la posibilidad de otras acciones ofensivas.

“De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades”, afirmó el Ejército.

Uniformados en las bases deben buscar refugio inmediatamente

Fuentes confirmaron que, ante la arremetida, se ordenó a todos los uniformados que permanecen en las bases militares buscar refugio de manera inmediata, mientras otros componentes de las Fuerzas Militares intentan neutralizar la ofensiva.

De acuerdo con información preliminar conocida por Caracol Radio, una capitán de la Fuerza Aeroespacial Colombiana resultó herida por esquirlas de una granada. La oficial estaría siendo atendida por personal médico militar. Hasta el momento no se ha confirmado su estado de gravedad.

Las autoridades adelantan operativos para establecer desde dónde estarían siendo operados los drones y determinar la autoría del ataque. Aunque desde ya se habla del ELN.

