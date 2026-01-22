Ataque de dron con explosivos deja a un joven muerto en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un nuevo ataque de drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal en zona rural del municipio de El Tarra.

Se trata de Yorfran Camilo Quintero, un joven de 18 años que se encontraba en una finca ubicada en la vereda 20 de Julio de esta zona del departamento de Norte de Santander.

La víctima residía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien le ayudaba en el desarrollo de labores propias del campo.

De acuerdo con la información conocida en la zona, la familia habría decidido permanecer en la finca pese a las dificultades de seguridad, intentando no abandonar el trabajo y el esfuerzo de años.

Sin embargo, el ataque terminó cobrándole la vida al joven, generando conmoción entre los habitantes del sector rural.

La comunidad lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por el impacto que el conflicto armado sigue teniendo sobre la población civil, especialmente en áreas apartadas.

Entre tanto, las autoridades avanzan en las verificaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.