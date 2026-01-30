Ataque con dron cargado con explosivos deja una joven muerta en el Catatumbo. / Foto: Cortesía Olguín Mayorga.

Norte de Santander.

La violencia con drones cargados con explosivos no da tregua en la región del Catatumbo.

En la noche de este jueves, 29 de enero de 2026, se registró un nuevo ataque en zona rural del municipio de El Tarra que dejó como saldo una joven muerta.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima fue identificada como Yeily Tatiana Durán Ascanio, quien se desplazaba en una motocicleta por la vía que comunica los sectores de La Angalia y Puerto Catatumbo, a la altura del corredor conocido como Filo El Gringo, cuando fue alcanzada por un dron cargado con explosivos que detonó en el lugar.

El ataque provocó graves heridas en el cuerpo de la joven por lo que la misma comunidad se encargó de auxiliarla, sin embargo, se dieron cuenta que el impacto había sido mortal.

Este nuevo hecho se suma a una serie de ataques con drones que se han venido registrando en el Catatumbo, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado y el uso de estas modalidades de ataque en corredores rurales, donde la población civil continúa siendo la más afectada.