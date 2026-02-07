Batallón en el municipio de Ocaña fue atacado con explosivos lanzados desde una volqueta

Batallón en Ocaña fue atacado con explosivos lanzados desde una volqueta./ Foto: Cortesía.

Ocaña

El Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, fue atacado sobre la media noche de este viernes 6 de febrero.

La acción violenta fue perpetrada desde una volqueta, ubicada a escasos metros de la instalaciones militares y desde donde fueron lanzados varios explosivos. El vehículo fue encontrado en una vía que comunica hacia el corregimiento de La Ermita, a un kilómetro de las instalaciones militares.

Atentado contra el Batallón de Ocaña. / Foto: Cortesía. Ampliar

El hecho dejó cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas en ambulancias hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, del municipio de Ocaña.

Así mismo se reporta la captura de un presunto responsable de esta acción terrorista. Se desconoce su identidad.

Gran parte del casco urbano del municipio de Ocaña se quedó sin luz.

Tras esta acción violenta, Ocaña se encuentra en máxima alerta y se reforzó toda la seguridad en este municipio ubicado al norte del departamento Norte de Santander.