Un muerto y más de 10 heridos tras ataque con explosivos en El Plateado, Cauca

El suceso tuvo lugar cerca a la estación de Policía. Los lesionados fueron remitidos al hospital local. Crédito: Suministrada.

Argelia - Cauca

El ataque con explosivos lanzados desde drones en el corregimiento de El Plateado, del municipio de Argelia, Cauca, deja según información preliminar, una persona fallecida y más de diez heridos.

El suceso tuvo lugar cerca a la estación de Policía. Los lesionados fueron remitidos al hospital local donde reciben atención médica. Las autoridades activaron protocolos de seguridad y emergencia.

El alcalde local, Osman Guaca manifestó que el hecho ocurrió en medio de una concentración comunitaria en el parque principal donde comunidades y secretaría de gobierno dialogaban sobre la muerte de dos ciudadanos registrada en confusas circunstancias.

“En ese momento, desde un dron habría sido liberado un explosivo, generando pánico entre la población y dejando el saldo de heridos, cuyo total aún está por determinar”, dijo el mandatario.

Una parte de la población cuestionó lo sucedido y responsabiliza a la Fuerza Pública de la muerte de dos ciudadanos en pasados días y del reciente suceso.

La población sigue en proceso de manifestación exigiendo explicaciones y claridades sobre los hechos.“La situación es confusa, es muy triste, son momentos de angustia”, resaltó el alcalde, que además agregó que, “me niego a creer que podamos estar enfrentados a situaciones como estas en las que se ataque a la población civil; sin embargo, serán los entes de control quienes puedan esclarecer lo sucedido”.

Finalmente, el mandatario puntualizó que se realizará en las próximas horas un comité con el gabinete municipal para desde la directriz institucional hacer un llamado en la calma en la localidad.

El gobierno departamental anunció un consejo de seguridad en las para analizar la situación y tomar determinaciones.

La Fuerza Pública no se han pronunciado hasta el momento.

En esta zona tienen presencia estructuras armadas ilegales como disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el ELN.