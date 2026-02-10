Intentaba engañar a usuarios de cajeros en Pereira; fue capturado en plena maniobra

Pereira

Un hombre de 44 años fue capturado en flagrancia, en Pereira cuando, al parecer, manipulaba un cajero automático ubicado sobre la avenida 30 de Agosto, en una modalidad de fraude que buscaba engañar a los usuarios para apoderarse de su dinero.

La captura se produjo gracias a una alerta emitida desde la central de monitoreo de las cámaras de seguridad de los cajeros electrónicos, lo que permitió la reacción de la patrulla de vigilancia asignada al sector.

Al llegar al punto, los uniformados comprobaron que el individuo había aplicado silicona en la ranura lectora de tarjetas, una técnica utilizada para bloquear el chip del plástico de las víctimas.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Óscar Ochoa, el presunto estafador esperaba a que el usuario tuviera dificultades con la transacción para ofrecer ayuda y realizar el conocido “cambiazo de tarjeta”, con el cual se quedaba con el medio de pago y lograba acceder al dinero de las cuentas bancarias.

“Venían saboteando algunos cajeros automáticos de la ciudad a través de una modalidad de pegamento, lo cual impedía la extracción del dinero de manera ágil, rápida y segura. Capturamos una persona en flagrancia, hombre de 44 años señalado por adulterar o manipular un cajero en la avenida 30 de agosto. La central de monitoreo de cámaras logró determinar que habían varias personas haciendo esta modalidad.”

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones.