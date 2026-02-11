🔴EN VIVO | Bucaramanga vs. Tolima: Siga acá la transmisión del partido de la fecha 6 de la liga

Bucaramanga y Tolima se mediran en el<b> Departamental Américo Montanini</b>, un <b>Bucaramanga</b> que se encuentra en la casilla tres con 9 puntos luego de haber ganado 2 partidos y de haber empatado 3 partidos. <b>El leopardo</b> en su ultimo partido por liga fue contra el <b>Deportivo Pasto</b> rescatando un empate 0-0 el cual podría considerarse como un buen resultado por lo complicado que se ha convertido jugar en esa plaza. El Bucaramanga es uno de los equipos que mas ha marcado en esta campaña de liga antes de esta jornada con diez tantos. Siete de sus goles los marcó jugando como local, lo que ha ayudado a que <b>Bucaramanga</b> mantenga un registro de solo una derrota en sus últimos<b> 14 partidos</b> en casa <b>(once partidos ganados y dos partidos empatados). </b>Por el lado del equipo del <b>Deportes Tolima </b>comenzó con la intencion de llegar nuevamente a<b> instancias finales</b> para poder tener la oportunidad de pelear por el título de liga tal como en la campaña anterior, y estar solo un punto por detrás de su rival de esta jornada. El <b>vinotinto y oro </b>sufrió su primer tropiezo del certamen en la jornada anterior, perdiendo por 0-1 en casa ante Llaneros para así registrar dos partidos consecutivos sin marcar en liga, algo que no sucedía desde febrero de 2025.En los últimos cinco partidos disputados en la ciudad de <b>Bucaramanga, </b>el conjunto leopardo ha logrado imponerse al <b>Deportes Tolima</b> en dos ocasiones; la más reciente fue el 19 de septiembre de 2025, con victoria 2-0.Por su parte, el <b>Tolima</b> consiguió un triunfo en ese mismo lapso, el 1 de septiembre de 2024, mientras que ambos equipos han igualado en dos oportunidades. El <b>empate</b> más reciente se registró el 3 de diciembre de 2025, cuando terminaron 0-0.