Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali: goles y mejores momentos del partidod e Liga Colombiana
El cuadro bogotano recuperó el liderato en la tabla de posiciones.
La sexta jornada de la Liga Colombiana 2026-I siguió su curso en la capital del país con la apasionante victoria 3-2 del Internacional de Bogotá sobre Deportivo Cali.
El cuadro bogotano se impuso gracias a las anotaciones de Carlos Vivas (32′), Larry Vásquez (70′) y Juan David Valencia (72′), mientras que los vallecaucanos descontaron por intermedio del ‘Titi’ Rodríguez (25′) y Johan Martínez (58′).
Triunfo valioso para el Inter, que vuelve a ser líder del campeonato colombiano con 13 puntos.
Repase acá el minuto a minuto del Internacional de Bogotá vs Deportivo Cali
Juan Dinenno (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Mateo Rodas (Inter Bogotá).
Remate fallado por Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Emanuel Reynoso.
Remate fallado por Juan Valencia (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Cali).
Remate fallado por Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde mas de 30 metros muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fernando Álvarez.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Johan Martínez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Juan Dinenno.
Yulián Gómez (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla.
Remate fallado por Juan Dinenno (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Remate fallado por Fernando Álvarez (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Emanuel Reynoso con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Larry Vásquez.
Remate rechazado de Emanuel Reynoso (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde fuera del área.
Johan Martínez (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rubén Manjarrés (Inter Bogotá).
Remate rechazado de Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Avilés Hurtado.
Felipe Aguilar (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rubén Manjarrés (Inter Bogotá).
Mano de Emanuel Reynoso (Deportivo Cali).
Remate fallado por Juan Valencia (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Fuera de juego, Deportivo Cali. Matías Orozco intentó un pase en profundidad pero Steven Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Miguel Amaya sustituyendo a Fabricio Sanguinetti.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Rubén Manjarrés sustituyendo a Dannovi Quiñones.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Johan Caballero sustituyendo a Dereck Moncada.
Cambio en Deportivo Cali, entra al campo Emanuel Reynoso sustituyendo a Ronaldo Pájaro.
Larry Vásquez (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Avilés Hurtado (Deportivo Cali).
Larry Vásquez (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juan Valencia (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por excederse con la celebración.
¡Gooooool! Inter Bogotá 3, Deportivo Cali 2. Juan Valencia (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Joan Castro.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Andrés Correa.
¡Gooooool! Inter Bogotá 2, Deportivo Cali 2. Larry Vásquez (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Andrés Correa (Deportivo Cali).
Dannovi Quiñones (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Dannovi Quiñones (Inter Bogotá).
Andrés Correa (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Pedro Gallese (Deportivo Cali) ha visto tarjeta amarilla.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Juan Valencia sustituyendo a Kevin Parra.
Mano de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matías Orozco.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali).
El juego está detenido debido a una lesión Dereck Moncada (Inter Bogotá).
Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dereck Moncada (Inter Bogotá).
¡Gooooool! Inter Bogotá 1, Deportivo Cali 2. Johan Martínez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Steven Rodríguez.
Falta de Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Remate parado por bajo a la izquierda. Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matías Orozco.
Kevin Parra (Inter Bogotá) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
Falta de Fabián Viáfara (Deportivo Cali).
Kevin Parra (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Matías Orozco.
Dereck Moncada (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Avilés Hurtado (Deportivo Cali).
Falta de Juan Dinenno (Deportivo Cali).
Mateo Rodas (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Inter Bogotá 1, Deportivo Cali 1.
Final primera parte, Inter Bogotá 1, Deportivo Cali 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Falta de Andrés Correa (Deportivo Cali).
Dereck Moncada (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Wuilker Fariñez tras un contraataque.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Remate parado a la escuadra izquierda. Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Fernando Álvarez.
Remate fallado por Juan Dinenno (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Matías Orozco.
Matías Orozco (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá).
Remate parado alto y por el centro de la portería. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Facundo Boné.
Remate fallado por Matías Orozco (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Avilés Hurtado.
¡Gooooool! Inter Bogotá 1, Deportivo Cali 1. Carlos Vivas (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Kevin Parra tras botar una falta.
Falta de Matías Orozco (Deportivo Cali).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felipe Aguilar (Deportivo Cali).
Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Inter Bogotá 0, Deportivo Cali 1. Steven Rodríguez (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fabián Viáfara tras un contraataque.
Falta de Steven Rodríguez (Deportivo Cali).
Larry Vásquez (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Kevin Parra intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Facundo Boné.
Falta de Avilés Hurtado (Deportivo Cali).
Joan Castro (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Matías Orozco (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Avilés Hurtado.
Mateo Rodas (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Steven Rodríguez (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mateo Rodas (Inter Bogotá).
Remate fallado por Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dereck Moncada con un centro al área.
Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali).
Kevin Parra (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Johan Martínez (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Matías Orozco (Deportivo Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dannovi Quiñones (Inter Bogotá).
Remate fallado por Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Dereck Moncada tras un saque de esquina.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Fabián Viáfara.
Falta de Andrés Correa (Deportivo Cali).
Kevin Parra (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Carlos Vivas.
Fuera de juego, Deportivo Cali. Fabián Viáfara intentó un pase en profundidad pero Avilés Hurtado estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Fabián Viáfara (Deportivo Cali) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Carlos Vivas.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Avilés Hurtado (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento