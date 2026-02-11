Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali: goles y mejores momentos del partidod e Liga Colombiana / Colprensa

La sexta jornada de la Liga Colombiana 2026-I siguió su curso en la capital del país con la apasionante victoria 3-2 del Internacional de Bogotá sobre Deportivo Cali.

El cuadro bogotano se impuso gracias a las anotaciones de Carlos Vivas (32′), Larry Vásquez (70′) y Juan David Valencia (72′), mientras que los vallecaucanos descontaron por intermedio del ‘Titi’ Rodríguez (25′) y Johan Martínez (58′).

Triunfo valioso para el Inter, que vuelve a ser líder del campeonato colombiano con 13 puntos.

