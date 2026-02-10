Llaneros 0-1 Pasto: Resumen y gol de la cuarta victoria del equipo volcanico
El equipo de la ciudad de Pasto logra su cuarta victoria en este semestre.
El Deportivo Pasto venció a Llaneros en su visita a la ciudad de Villavicencio por la mínima diferencia, logrando así afianzarse en la parte alta de la tabla. El trámite del compromiso tuvo pocas emociones, debido al planteamiento táctico de ambos equipos, que apostaron por bloques medios-altos y ataques con balones a la espalda de la línea defensiva.
El único tanto del partido lo marcó Andrey Estupiñán al minuto 30′ del primer tiempo, gol que permitió al conjunto pastuso irse al descanso con la ventaja.
En la segunda mitad el encuentro fue más dinámico. Llaneros adelantó sus líneas y presionó en campo rival en busca del empate, mientras que Deportivo Pasto optó por un bloque medio defensivo para conservar el resultado y asegurar los puntos.
Al minuto 58′, el panorama para el equipo dirigido por Jonathan Risueño se complicó con la expulsión de Andrey Estupiñán, autor del gol, tras cometer una falta peligrosa en una disputa aérea. Sin embargo, en los minutos finales Llaneros también sufrió la expulsión de uno de sus jugadores, Eyder Restrepo, lo que equilibró nuevamente las cargas y permitió que Pasto sostuviera la victoria hasta el pitazo final.
¿Cuando vuelve a jugar Llaneros?
Tendra que ir a la ciudad de Bogotá para enfrentar a Millonarios el 14 de febrero desde las 4:30 p.m partido valido por la jornada 7 de la liga colombiana.
¿Cuando vuelve a jugar Pasto?
El Deportivo Pasto recibira a Internacional de Bogotá, los dos líderes del rentado nacional se enfrentaran el 14 de febrero a las 8:30 p.m. partido valido por la jornada 7 de la liga colombiana.
Reviva acá el minuto a minuto
Final del partido, Llaneros 0, Deportivo Pasto 1.
Final segunda parte, Llaneros 0, Deportivo Pasto 1.
Remate fallado por Juan Ramírez (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha de libre directo.
Carlos Cortés (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fáiner Torijano (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Enrique Serje intentó un pase en profundidad pero Joider Micolta estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Alejandro Moralez.
Eyder Restrepo (Llaneros) ha visto tarjeta roja.
Falta de Eyder Restrepo (Llaneros).
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Mateo Garavito (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Edwin Laszo (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Miguel Ortega.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kelvin Osorio (Llaneros) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Luis Marimón con un pase de cabeza.
Luis Miranda (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mayer Gil (Deportivo Pasto).
Falta de Alejandro Moralez (Llaneros).
Geovanni Banguera (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 8 minutos de tiempo añadido.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Mayer Gil.
Kelvin Osorio (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Harrinson Mancilla (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Enrique Serje (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Johan Caicedo con un centro al área.
Luis Marimón (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Edwin Velasco (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Edwin Laszo (Llaneros) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Moralez.
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla.
Juan Ramírez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Eyder Restrepo (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Eyder Restrepo (Llaneros).
Joider Micolta (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado a la escuadra izquierda. Joider Micolta (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde más de 30 metros. Asistencia de Geovanni Banguera.
Luis Marimón (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Harrinson Mancilla (Deportivo Pasto).
Mano de Joider Micolta (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Johan Caicedo (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Enrique Serje con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Miguel Ortega.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Joider Micolta (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mayer Gil.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Nicolás Gil.
Cambio en Llaneros, entra al campo Edwin Laszo sustituyendo a Léider Riascos.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Edwin Velasco.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Mayer Gil sustituyendo a Jonathan Perlaza.
Luis Miranda (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Luis Miranda (Llaneros).
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Léider Riascos (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jonathan Perlaza (Deportivo Pasto).
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Kelvin Osorio.
Remate fallado por Luis Miranda (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Cambio en Llaneros, entra al campo Luis Marimón sustituyendo a Kevin Caicedo.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Edwin Velasco.
Falta de Luis Miranda (Llaneros).
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Joider Micolta sustituyendo a Santiago Jiménez.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Enrique Serje sustituyendo a Matías Pisano.
Falta de Jhonier Blanco (Llaneros).
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Llaneros, entra al campo Jhonier Blanco sustituyendo a Francisco Meza debido a una lesión.
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Francisco Meza (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Francisco Meza (Llaneros).
El juego está detenido debido a una lesión Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Corner,Llaneros. Corner cometido por Nicolás Gil.
Juan Ramírez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jonathan Perlaza (Deportivo Pasto).
Francisco Meza (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Cambio en Llaneros, entra al campo Luis Miranda sustituyendo a Jimmy Medranda.
Cambio en Llaneros, entra al campo Eyder Restrepo sustituyendo a Marlon Sierra.
Empieza segunda parte Llaneros 0, Deportivo Pasto 1.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Harrinson Mancilla sustituyendo a Yéiler Góez.
Final primera parte, Llaneros 0, Deportivo Pasto 1.
Remate fallado por Léider Riascos (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Cortés (Llaneros) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Léider Riascos con un centro al área.
Mano de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Juan Ramírez (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Falta de Kelvin Osorio (Llaneros).
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Nicolás Gil intentó un pase en profundidad pero Andrey Estupiñán estaba en posición de fuera de juego.
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Fáiner Torijano (Deportivo Pasto).
Kevin Caicedo (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Santiago Jiménez (Deportivo Pasto).
Falta de Jhon Vásquez (Llaneros).
Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero tras un contraataque.
¡Gooooool! Llaneros 0, Deportivo Pasto 1. Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jonathan Perlaza con un pase de cabeza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Matías Pisano con un centro al área.
Falta de Jhon Vásquez (Llaneros).
Fáiner Torijano (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Alejandro Moralez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Léider Riascos (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Santiago Jiménez (Deportivo Pasto).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kelvin Osorio (Llaneros).
Yéiler Góez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alejandro Moralez (Llaneros).
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Geovanni Banguera intentó un pase en profundidad pero Andrey Estupiñán estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Francisco Meza.
Remate rechazado de Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Yéiler Góez.
Mano de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Ramírez (Llaneros).
Remate fallado por Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Santiago Jiménez.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Llaneros).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Fáiner Torijano (Deportivo Pasto).
Falta de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Juan Ramírez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Jimmy Medranda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento