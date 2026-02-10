Llaneros 0-1 Pasto: Resumen y gol de la cuarta victoria del equipo volcanico

El Deportivo Pasto venció a Llaneros en su visita a la ciudad de Villavicencio por la mínima diferencia, logrando así afianzarse en la parte alta de la tabla. El trámite del compromiso tuvo pocas emociones, debido al planteamiento táctico de ambos equipos, que apostaron por bloques medios-altos y ataques con balones a la espalda de la línea defensiva.

El único tanto del partido lo marcó Andrey Estupiñán al minuto 30′ del primer tiempo, gol que permitió al conjunto pastuso irse al descanso con la ventaja.

En la segunda mitad el encuentro fue más dinámico. Llaneros adelantó sus líneas y presionó en campo rival en busca del empate, mientras que Deportivo Pasto optó por un bloque medio defensivo para conservar el resultado y asegurar los puntos.

Al minuto 58′, el panorama para el equipo dirigido por Jonathan Risueño se complicó con la expulsión de Andrey Estupiñán, autor del gol, tras cometer una falta peligrosa en una disputa aérea. Sin embargo, en los minutos finales Llaneros también sufrió la expulsión de uno de sus jugadores, Eyder Restrepo, lo que equilibró nuevamente las cargas y permitió que Pasto sostuviera la victoria hasta el pitazo final.

¿Cuando vuelve a jugar Llaneros?

Tendra que ir a la ciudad de Bogotá para enfrentar a Millonarios el 14 de febrero desde las 4:30 p.m partido valido por la jornada 7 de la liga colombiana.

¿Cuando vuelve a jugar Pasto?

El Deportivo Pasto recibira a Internacional de Bogotá, los dos líderes del rentado nacional se enfrentaran el 14 de febrero a las 8:30 p.m. partido valido por la jornada 7 de la liga colombiana.

