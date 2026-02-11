Presidente Petro oficializó a Jorge Cuervo como ministro de Justicia (créditos: GettyImages, MinJusticia y Caracol Radio)

A través del decreto 0148 de 2026, el presidente Gustavo Petro oficializó a Jorge Cuervo como el ministro de Justicia.

Roberto Andrés Idárraga Franco estaba encargado de la cartera, pero Jorge Cuervo toma funciones aparte de este decreto.

¿Quién es Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia?

Jorge Iván Cuervo es abogado y constitucionalista con amplia trayectoria en la academia y experto en análisis jurídico.

En el pasado, cuando fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, hizo parte del estudio y elaboración de importantes decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Además, Cuervo es profesor universitario y conferencista, con énfasis en control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho.

También es analista y columnista, frecuente en debates públicos sobre reformas institucionales, decisiones de las altas cortes y coyuntura jurídica del país.

Lea más: “Ese marco jurídico había que tenerlo desde el principio del proceso”: minjusticia designado Cuervo

¿Por qué Jorge Iván Cuervo fue nombrado ministro de Justicia?

Andrés Idárraga, también secretario de Transparencia, había sido designado como ministro de Justicia el pasado mes de noviembre por el presidente Gustavo Petro en reemplazo de Eduardo Montealegre, tras su salida el 24 de octubre.

Sin embargo, no había sido nombrado en propiedad debido a que el exmagistrado César Julio Valencia Copete declinó el nombramiento del presidente Petro por motivos de salud.

Recientemente, Idárraga firmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’.

Andrés Idárraga. Foto: (Colprensa - John Paz) Ampliar Andrés Idárraga. Foto: (Colprensa - John Paz) Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: