MinJusticia Andrés Idárraga fue trasladado a centro médico en Córdoba por fuerte dolor en el pecho

Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República / Cortesía

Durante la tarde de este lunes 10 de febrero, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, fue trasladado a un centro asistencial en el departamento de Córdoba, luego de presentar un fuerte dolor en el pecho mientras cumplía con una agenda en esta región del país.

Fuentes de Caracol Radio confirmaron que el ministro fue valorado de manera inmediata por personal médico, que realizó exámenes correspondientes con el fin de descartar una afectación.

El reporte confirmó que no se trató de ningún infarto ni de algún evento cardiaco.

Idárraga se encontraba en Córdoba por la fuerte emergencia. invernal y las inundaciones por el frente frío que han dejado a más de cientos de familias damnificadas.

Lea también: Minjusticia pide a Procuraduría arrancar investigaciones por inundaciones en Córdoba

#ATENCIÓN | El ministro de Justicia (@MinjusticiaCo), Andrés Idárraga (@Aidarragaf), fue llevado a un centro de salud en Córdoba por un fuerte dolor en el pecho. Fuentes cercanas al ministerio confirmaron que fue valorado médicamente y se descartó un infarto o algún evento… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 11, 2026

Pronunciamiento Ministro Andrés Idárraga

El ministro de Justicia se pronunció por medio de su cuenta de X para aclarar su estado de salud y enviar un mensaje de tranquilidad, luego de que se conociera que fue atendido en un centro médico en Montería, Córdoba.

El funcionario agradeció las muestras de preocupación y explicó que el episodio ocurrió mientras se encontraba en la capital cordobesa acompañando al presidente Gustavo Petro y participando en la atención a las personas afectadas, en medio del consejo de ministros.

" Me encuentro bien y los médicos descartaron que se tratara de algo grave."