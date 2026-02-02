Cae en Cúcuta red que enviaba armamento de las disidencias al Catatumbo. / Foto: Policía Cúcuta.

Cúcuta.

En el centro de la ciudad de Cúcuta, un operativo conjunto de la Sijín, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía permitió la captura de dos presuntos integrantes de la columna “Jacobo Arenas” de las disidencias de las FARC, quienes fueron sorprendidos con importante material de guerra.

Las capturas se realizaron mediante diligencia de allanamiento y registro en el barrio Latino, donde fueron detenidos Alberto Muñoz, alias ‘El Enano’, y Eliaft Jiménez, alias ‘Yeferson’, ambos de nacionalidad colombiana.

En el lugar, las autoridades incautaron proveedores para fusil, munición calibre 5.56 milímetros, chalecos tipo arnés y otros elementos logísticos.

Según explicó el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el material tenía como destino final la región del Catatumbo.

“Este armamento iba a ser enviado al Catatumbo para ser utilizado por disidentes del Frente 33 en sus confrontaciones contra el ELN”, afirmó el oficial.

El coronel agregó que la investigación venía en curso desde hace varios meses.

“Las informaciones de inteligencia colectadas señalan que el armamento provendría del departamento del Cauca y es un trabajo coordinado con nuestro CTI y el Ejército desde aproximadamente dos meses. Desde el mes de noviembre estábamos tras la pista de estos delincuentes”, indicó.

Las autoridades señalaron que los capturados estarían involucrados en el tráfico de armamento para fortalecer las capacidades de las disidencias de las FARC en el nororiente del país, particularmente en medio de las confrontaciones que se registran en el Catatumbo.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias correspondientes para definir su situación jurídica.