Doble homicidio con arma de fuego en el barrio Ciudadela 2000

En plena vía pública del barrio Ciudadela 2000, sector Los Manguitos, se presentó la muerte de Bernardo Blanco Berrio y Deisy Tatiana Castañeda Salazar, esta última de 34 años de edad, ambos de nacionalidad colombiana.

Según testimonios preliminares de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, los afectados, estaban en la parte externa de un establecimiento comercial cuando un sujeto se acercó y abrió fuego contra ellas.

Las víctimas fallecieron en el sitio y el agresor, en compañía de otro sicario, emprendió la huida inmediatamente después del ataque.

Cabe anotar que a Bernardo Berrío le figuran tres (3) anotaciones judiciales por diferentes delitos:

- Una por concierto para delinquir, año 2019.

- Una por porte ilegal de armas de fuego, año 2022.

- Una por amenazas, año 2024.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial “SIJIN”, realizaron la inspección técnica a los dos cadáveres.