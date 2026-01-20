Autoridades de Cali ofrecen recompensa por información sobre tráfico de armas

Desde la administración municipal se insistió en que el programa de recompensas también aplica para información que ayude a prevenir nuevos hechos terroristas. Foto: Alcaldía de Cali.

Frente a la grave situación de circulación de armas ilegales que continúa alimentando los hechos de violencia en Cali, las autoridades de la ciudad anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar y desmantelar los lugares donde se almacenan, venden o alquilan armamento utilizado por estructuras delincuenciales.

“Estamos comprometidos con la seguridad de los caleños, pero la seguridad la debemos de trabajar entre todos. Le recuerdo a la ciudadanía también que ofrecemos recompensas por información que nos ayude a prevenir nuevos ataques terroristas en nuestra ciudad” indicó Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Por su parte, el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali, destacó los resultados obtenidos el año anterior en materia de control del armamento ilegal.

Según las cifras oficiales, en 2025 se incautaron 1.327 armas de fuego y se registraron 33 días sin homicidios, un resultado que, según las autoridades, estaría directamente relacionado con las acciones operativas contra el armamento ilegal en la ciudad.