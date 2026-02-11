La propuesta de Roy Barreras para llegar a la Presidencia es fortalecer el campo en Boyacá

Tunja

El candidato presidencial Roy Leonardo barreras aseguró que se debe fortalecer el agro colombiano y que Boyacá es el pilar fundamental para apostarle a ese desarrollo y lo ghará con la reapertura del IDEMA.

“Como parte de la apuesta agroindustrial, anunció la reconstrucción del IDEMA como centro de acopio, con el fin de garantizar seguros de cosecha, mejores precios y reducir la dependencia de intermediarios”, aseguró.

Por otro lado, durante una visita que hizo al sector de Tierra Negra, el líder político puso el foco en la crítica situación del campo colombiano y anunció una serie de propuestas orientadas a fortalecer la agroindustria, reactivar la economía y dignificar la vida campesina, con especial énfasis en Boyacá.

“La apuesta agroindustrial, agrícola, me detengo en ella porque vengo de visitar en Tierra Negra un grupo de campesinos, amigos, y hay cosas que verdaderamente duelen, de medio centenar de campesinos que saludamos, todos tienen hijos y no hay un solo hijo de esos campesinos trabajando en el campo, todos abandonaron el campo”, dijo Barreras quien además afirmó que “el diagnóstico apunta a una falta histórica de garantías: campesinos sin protección, sin seguridad social, sin acceso pleno a salud y muchos pagando arriendo por las tierras que trabajan. A esto se suman las fluctuaciones del mercado y la intermediación, que termina imponiendo precios bajos a sus cosechas”, afirmó.

También cuestionó que actualmente se estén importando productos como papa procesada desde Canadá mientras, según dijo, la producción nacional se pierde o se vende a precios irrisorios en las carreteras.

“Vamos a garantizar que no ocurra como hoy, que estamos importando papa del Canadá, procesada, teniendo la papa, pudriéndose aquí, o comprándola o regalándola en las carreteras. El campesino necesita crédito, el campesino necesita tierra. Hemos empezado a darle tierra a los campesinos, es cierto, en este Gobierno”, aseveró.

Roy Barreras mostró su respaldo al alcalde de Tunja Mikhail Krasnov

Finalmente, se refirió sobre una eventual salida del alcalde de la capital boyacense Mikhail Krasnov, desmintiendo que exista algún acuerdo al respecto.

“Quien esparce ese rumor miente. Entre otras cosas, por dos razones. Primero porque ante una eventual salida del alcalde Mikhail Krasnov quien hace la terna para reemplazarlo es mi partido. Yo soy el presidente de mi partido. Nadie más hace la terna”, aseguró.

Aclaró que, ante una eventual vacancia, la terna correspondería a su partido político, del cual es presidente. Sin embargo, expresó su respaldo al mandatario local.

“Yo lo avalé y espero que resuelva su situación y gobierne bien”, señaló, agregando de manera coloquial que “la R del ruso le da una R de Roy”, reiterando su apoyo al mandatario de la ciudad de Tunja.