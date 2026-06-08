La era de la hiperconectividad: ¿Cómo compiten las marcas frente a la IA?

Bogotá se convirtió, una vez más, en el epicentro de la reflexión tecnológica de la región. Los pasados 28 y 29 de mayo, el Cubo de Colsubsidio acogió la decimoquinta edición del IAB Day, un encuentro que no solo celebró tres lustros de existencia, sino que sirvió de termómetro para una industria que está redefiniendo la manera en que las marcas y las personas interactúan en la era de la hiperconectividad.

Con más de 900 asistentes y delegaciones de países como España, México, Italia y Argentina, el evento dejó claro que la publicidad digital en Colombia ya no es una promesa, sino una realidad sofisticada y en constante mutación.

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¿Es el contenido el nuevo combustible de la economía digital?

Las cifras presentadas durante las jornadas revelan un cambio de paradigma en el comportamiento del mercado local. Según los reportes discutidos, el branded content y otros formatos emergentes experimentaron un crecimiento explosivo superior al 60% durante el año 2025.

Este fenómeno sugiere que el consumidor colombiano está distanciándose de la publicidad tradicional e invasiva, buscando en su lugar narrativas que aporten valor. Por su parte, el video digital mantiene su hegemonía con un aumento del 13%, consolidándose como la herramienta predilecta para captar la atención en un entorno saturado de estímulos.

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Esta evolución no es fortuita. De acuerdo con Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia, el mercado ha pasado de tomar decisiones basadas meramente en la inversión a priorizar la integración de tecnología, datos y creatividad para generar resultados tangibles

Ya no se trata de “estar en internet”, sino de cómo la tecnología redefine las reglas del juego para conectar con las audiencias de forma genuina.

¿Puede la inteligencia artificial convivir con la risa y la creatividad humana?

Uno de los puntos más disruptivos de esta edición fue la convergencia entre la rigurosidad técnica y el enfoque humano. Mientras expertos internacionales como Neil Patel y Juan Merodio analizaban el futuro del marketing digital y la inteligencia artificial como fundamento estratégico, el comediante Andrés López aportó una visión distinta a la jornada.

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Esta mezcla de perfiles subraya un mensaje central del evento: la tecnología y los datos son el esqueleto, pero la cultura del marketing y la creatividad disruptiva siguen siendo el alma de la industria.

La agenda académica no esquivó los temas espinosos. Se debatieron los retos de la privacidad y la identidad en un mundo que camina hacia la desaparición de las cookies de terceros, así como los nuevos centros de poder publicitario que están desafiando a las plataformas tradicionales.

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¿Hacia dónde se dirige una industria que nunca duerme?

El cierre del evento reafirmó el papel de IAB Colombia, organización que desde 2007 articula a cerca de 100 miembros, incluyendo medios, agencias y anunciantes.

En un contexto donde la regulación y la transformación del consumidor avanzan a pasos agigantados, espacios como este se vuelven vitales para alinear a los actores frente a los retos de la medición y los nuevos modelos de negocio impulsados por la tecnología.

La publicidad digital en Colombia ha dejado de ser un ejercicio de ensayo y error para convertirse en un ecosistema robusto que, tras 15 años de aprendizaje, parece finalmente haber encontrado su propio ritmo en la arena global,