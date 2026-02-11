Enrique Kerguelén asume como presidente (e) de Urrá tras renuncia forzada de Juan Acevedo

Montería

La Junta Directiva de Urrá designó este martes, 10 de febrero, a Enrique Kerguelén Méndez como presidente encargado de la empresa generadora, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien presentó su dimisión en las últimas horas.

Esta renuncia ocurre después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por la tragedia invernal en el departamento de Córdoba, sumergiendo a la compañía en una profunda crisis institucional y climática.

La presión de los datos técnicos

La salida de Acevedo Rocha, quien estuvo vinculado a la compañía por más de 33 años, coincide con un contundente informe presentado por la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez.

Según los datos oficiales, la represa operó sistemáticamente fuera de los rangos permitidos. El historial de excesos es claro: entre 2020 y 2024, el embalse superó su volumen máximo en el 21 por ciento de los días. Esta situación se agravó durante 2025, donde el incumplimiento escaló hasta el 30 por ciento de los días, y se mantuvo en un 27 por ciento en los últimos cuatro meses. Estas cifras demoledoras representan el contexto que acorraló a la anterior gerencia.

Un cambio al mando en medio de la controversia

El ahora expresidente, Juan Acevedo, había sostenido días antes de su renuncia ante medios de comunicación que la entidad “nunca violó los niveles”, defendiendo la gestión de la represa frente a las inundaciones.

No obstante, la presión del Gobierno Nacional fue determinante. Fuentes de alto nivel confirmaron que la renuncia fue solicitada directamente por el ministro del Interior, Edwin Palma, en un escenario donde la ANLA ya adelanta procesos de investigación técnica.

El objetivo es establecer si el manejo del embalse agravó la emergencia que hoy mantiene a miles de cordobeses fuera de sus hogares.

El perfil del nuevo presidente encargado

Enrique Kerguelén Méndez, el ingeniero civil que asume el cargo de manera interina, es un veterano de la casa. Su incorporación a Urrá se produjo en 1996 como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de Urrá y el río Sinú.

Graduado de la Universidad de los Andes, con una maestría en Ingeniería Civil en el área Estructural y Sísmica de la misma institución, Kerguelén acumula una larga trayectoria.

Antes de ingresar a la generadora, estuvo vinculado a la Unidad de Aguas del departamento de Córdoba y a la Fundación Oleoducto de Colombia, entre otras entidades.

Su experiencia dentro de Urrá le valió un ascenso en 2013 a jefe de la sección de planeamiento operativo. Posteriormente, en julio de 2020, fue asignado como gerente técnico ambiental de la empresa, cargo que venía desempeñando hasta su nueva designación.

Ahora, Kerguelén Méndez enfrenta el inmenso desafío de pilotear la empresa en un momento de máxima tensión, con una investigación en curso y una región que exige respuestas sobre el impacto de las operaciones del embalse en las recientes inundaciones. Su conocimiento interno será puesto a prueba para navegar esta compleja coyuntura.