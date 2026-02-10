El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Proyecto busca prohibir que alcaldes y gobernadores tengan familiares en el Congreso, ¿tiene futuro?

En el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley que busca crear una incompatibilidad para evitar que alcaldes y gobernadores tengan familiares allí, en el Legislativo.

La iniciativa busca evitar la concentración del poder político en una misma familia y el uso del poder territorial para el favorecimiento de campañas políticas.

“Existe un vacío y, supuestamente, los gobernadores y alcaldes que tienen hermanos, hijos y papás no están utilizando la contratación, no lo hacen, pero sí tienen de candidatos al Senado a estas personas, y esto se permite legalmente”, explicó el congresista.

Es decir, según el proyecto, los familiares de los alcaldes y gobernadores podrían elegirse al Congreso de la República, pero los mandatarios tendrían que renunciar a sus cargos.

Y, de acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto se presentó porque el Ejecutivo podría tomarse el Legislativo, lo que según el congresista “rompe el equilibrio de la democracia”.

Sin embargo, el senador advirtió que “el poder de los gobernadores y alcaldes hizo que el proyecto no se pusiera en el orden del día de la plenaria”, lo que ha retrasado su aprobación.

“En Colombia existen los vacíos legales como estos, que terminan resquebrajando la democracia y la política. Imagínense enfrentar a un candidato al Senado del alcalde de Bogotá; por poner un ejemplo, que Juan Manuel Galán fuera candidato al Senado, ¿quién enfrenta $37 billones en el presupuesto?”, dijo.

¿Qué responsabilidad tienen los directores de los partidos políticos?

Sobre esto, dijo que el Partido Liberal ha perdido sus principios, sus causas y su esencia.

“Un partido de más de 175 años de historia no tiene candidato presidencial, ¿cómo es posible que otros partidos se hayan tomado las banderas de los trabajadores y de los menos favorecidos? Estas son las banderas del liberalismo, del magisterio, y el Partido Liberal no hizo nada”, cuestionó.

Y lamentó que haya una persecución interna en su contra.