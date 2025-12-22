Proyecto para evitar la revictimización de mujeres pasa a tercer debate: ¿de qué se trata?

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de Atención sin Revictimización, una iniciativa presentada por el representante a la Cámara Juan Carlos Wills, que busca mejorar la atención institucional a mujeres víctimas de violencia.

De acuerdo con lo informado, el proyecto propone medidas orientadas a evitar que las víctimas tengan que repetir en múltiples ocasiones los hechos denunciados o enfrenten prácticas institucionales que puedan generar revictimización durante los procesos de atención y denuncia.

La iniciativa contempla la capacitación obligatoria de los funcionarios públicos que atienden casos de violencia contra la mujer, con el objetivo de garantizar una atención con enfoque de género, información clara sobre las rutas de atención y acompañamiento desde el primer contacto con las instituciones del Estado.

Según el representante Juan Carlos Wills, el propósito del proyecto es fortalecer la respuesta institucional para que las mujeres que denuncian hechos de violencia reciban orientación y acompañamiento oportuno por parte de las entidades competentes.

Con la aprobación en segundo debate, el Proyecto de Ley de Atención sin Revictimización continuará su trámite legislativo y pasará a tercer debate, como parte del proceso requerido para su eventual aprobación en el Congreso de la República.