Petro aseguró que seguirá lloviendo sin precedentes en Córdoba y la llegada de un nuevo frente frio

Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro alertó que las lluvias registradas en el departamento de Córdoba superan cualquier antecedente histórico, y estarían asociadas a frentes fríos árticos y podrían repetirse en los próximos días.

“Nunca había llovido tanto en estos días en Córdoba, nunca como ahora”, afirmó Petro, al señalar que las precipitaciones han sido hasta 18 veces superiores al promedio histórico para esta época del año.

El presidente Petro asegura que el Ejecutivo ha “acatado de manera estricta y sin reservas” la suspensión de la emergencia económica, pero aseguró que la crisis por las lluvias ha provocado la muerte de al menos catorce personas y la destrucción de unas nueve mil viviendas, lo que debería echar a andar la emergencia de nuevo.

El presidente cuestionó a sectores políticos que se oponen a esta medida y aseguró que la negativa a permitir mecanismos extraordinarios de financiamiento limita la capacidad del Estado para proteger a la población afectada.

“Como vamos a defendernos sí los amigos políticos de Córdoba, Vicente Blel, su hija; el señor Lidio García, los Char en el Atlántico y Efraín Cepeda, a quien llamaron ‘el líder de la banda’. Todos ellos, incluidos miembros del Centro Democrático y del Cambio Radical, dijeron que hundirían la ley de financiamiento, especialmente los políticos costeños de la región, y ahora los presentan como si fueran los salvadores”, afirmó el presidente Petro

El presidente también subrayó que la emergencia golpea tanto al campo como a las ciudades, y recordó que, por mandato constitucional, los alcaldes tienen un papel clave en la atención de la crisis urbana, en coordinación con el Gobierno nacional.

Sobre las ayudas humanitarias que está entregando el Gobierno nacional desde hace varios días en los municipios afectados, el jefe de Estado aseguró que se están usando para fines políticos.

“Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. Eso se llama sinvergüenzura electoral y no queremos eso”, aseveró.

#POLÍTICA El Presidente Gustavo Petro (@petrogustaco) aseguró que las lluvias en Córdoba se mantendrán en los próximos días y que nunca había llovido tanto en esta región como ahora.



El jefe estado volvió a criticar al congreso de la república por el hundimiento de la ley de… pic.twitter.com/ux14Vyio9s — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 10, 2026

IDEAM

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, confirmó que las lluvias registradas a inicios de febrero no tienen precedentes históricos en la región.

Según explicó, en los primeros siete días de febrero cayó la cantidad de lluvia que normalmente se espera para todo el mes, lo que agravó la situación hidrometeorológica en Córdoba y otras zonas del país.

“Fue un hecho sin precedentes históricos en términos hidrometeorológicos para esta región”, señaló la funcionaria.