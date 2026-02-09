Oposición pide que Ricardo Roa salga de la presidencia de Ecopetrol tras imputación

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

La Fiscalía General de la Nación, radicó formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol.

La imputación tendría que ver con la violación de los topes de la campaña Petro Presidente, en 2022, cuando fue gerente de esa campaña.

Al respecto, ya hay varias reacciones políticas, como la del candidato al Senado, Jorge Robledo, de Dignidad y Compromiso, quien aseguró que se sigue probando que el presidente Gustavo Petro “ganó la presidencia con corrupción. También que Petro no ha debido nombrar Roa en Ecopetrol”.

Se sigue probando que @petrogustavo ganó la presidencia con corrupción.

También que Petro NO ha debido nombrar Roa en @ECOPETROL_SA y menos mantenerlo en el cargo al

destaparse su corrupción.

Y que es pésimo que Petro gobierne arropado por el tapen-tapen.

Ver:

Fiscalía imputó… — Jorge Enrique Robledo Senado #10 Ahora Colombia (@JERobledo) February 9, 2026

Desde el Pacto Histórico, el representante Pedro Suárez aseguró a Caracol Radio que espera que Roa tenga las garantías de ley, pues a penas es el inicio de una investigación formal.

Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseguró que Ricardo Roa debió salir hace años del cargo.

“Roa lo han tenido que haber sacado de ahí, porque se tiró a la empresa más importante y más rentable de Colombia. Si adicionalmente a eso tiene problemas judiciales y penales, pues imagínese usted”, dijo a este medio.

En la misma línea se pronunció el candidato al Senado, Enrique Gómez, de Salvación Nacional: “Roa no puede seguir en cabeza de Ecopetrol. Debe salir ya. Qué vergüenza. Llevamos años denunciando a este personaje y hasta ahora les da por hacer lo debido”.