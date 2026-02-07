Petro pide investigación por inundaciones y señala a hidroeléctricas: “Dejaron las represas llenas”

A propósito de las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, el presidente Gustavo Petro aseguró que no fueron provocadas solo por causas climáticas, sino que deberían investigarse las actuaciones de empresas generadoras de energía.

Según dijo, las inundaciones hubiesen podido ser evitables, pues había represas que estaban demasiado llenas, incluso, por encima de los niveles permitidos.

Se refirió a Urrá, Hidroituango y otras. Y agregó que esto estaba ocurriendo mientras el sector energético hablaba de una escasez de gas.

“¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país“, dijo Petro.

Según Petro, al llenarse las represas, se vieron obligadas a liberar más de 2.500 toneladas por segundo, y calificó lo ocurrido como un “delito ambiental”.

De hecho, se fue en contra del gerente de la Hidroeléctrica Urrá y aseguró que debe renunciar: “He ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe. El gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar”.