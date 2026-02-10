MinEducación abre proceso contra la Universidad San José por presuntos títulos falsos (créditos: GettyImages e imágenes de archivo)

Iniciaron proceso sancionatorio contra la Fundación Universitaria San José tras formular pliego de cargos contra la institución, su rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez, por presuntas fallas en la expedición de títulos académicos.

La decisión se conoce tras varias denuncias y revisiones adelantadas por la cartera educativa, que busca establecer si existieron fallas administrativas y posibles irregularidades en los procesos internos de expedición de diplomas. Básicamente, un escándalo por certificados que estarían bajo cuestionamiento, entre ellos el relacionado con Juliana Guerrero, lo que encendió alertas sobre los controles internos y la calidad de los procesos académicos.

¿Qué encontró el Ministerio de Educación?

De acuerdo con la información oficial, el pliego de cargos —que marca el inicio formal de un proceso sancionatorio— se dirige contra la institución y dos de sus directivos por hechos que habrían ocurrido dentro de la gestión académica y administrativa de la universidad como ya se mencionó.

Según la cartera educativa, existen indicios de irregularidades administrativas que motivaron la apertura formal de la investigación. El pliego de cargos no representa una sanción definitiva, pero sí marca el inicio del proceso en el que los implicados deberán responder y presentar descargos.

Como medida inmediata, el Ministerio ordenó una inspección permanente a la universidad para revisar procedimientos académicos, garantizar la legalidad de los títulos y evitar nuevas inconsistencias mientras avanza el proceso.

¿Qué sigue ahora tras el proceso en contra de La Fundación San José?

Con la formulación del pliego, se abre una etapa clave en la que la autoridad educativa evaluará responsabilidades y definirá si hay lugar a sanciones administrativas. El caso reaviva el debate sobre los mecanismos de control y la verificación de títulos en el sistema de educación superior del país. Mientras tanto, la institución continuará bajo vigilancia para evitar nuevas irregularidades.