Fundación San José anuncia que cumplirá con entrega de la información académica tras orden judicial

La entidad universitaría anunció que dará cumplimiento a una orden judicial que le exige entregar información académica relacionada con egresados vinculados al Estado, en medio de la controversia nacional por presuntas irregularidades en títulos profesionales denunciadas por Pedraza.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que fue notificada de un fallo de tutela proferido el pasado 28 de enero de 2026, mediante el cual un juez constitucional ordenó suministrar datos solicitados por una parlamentaria que interpuso la acción judicial. Según la universidad, la solicitud incluye información académica de carácter público y semiprivado, en línea con la normatividad vigente.

Le podría interesar: Fundación San José se declara víctima en presunto cartel de diplomas irregulares

El contexto: denuncias por presuntas inconsistencias en títulos

La decisión judicial se da en medio de un debate que ha tomado fuerza en el país tras las denuncias de Jennifer Pedraza, quien ha señalado posibles irregularidades en diplomas otorgados por la institución a funcionarios públicos, como por ejemplo el caso de Juliana Guerrero.

De acuerdo con la congresista, tras revisar más de mil registros académicos habría detectado cientos de casos con inconsistencias, entre ellos personas que no aparecerían con registros completos en bases oficiales o que habrían obtenido títulos sin cumplir todos los requisitos académicos. Estas afirmaciones llevaron a solicitudes de información, acciones judiciales y cuestionamientos sobre los mecanismos de control en la educación superior.

El fallo de tutela, precisamente, ordena la entrega de información académica para avanzar en la verificación de esos casos.

Lee más: Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación San José

La respuesta de la Universidad San José

En su pronunciamiento, la institución aseguró que acatará lo dispuesto por la autoridad judicial y que remitirá la información dentro de los términos establecidos. Asimismo, indicó que notificará a los egresados involucrados sobre las condiciones en que se realizará la entrega de datos, garantizando el debido proceso y la protección de sus derechos.

La universidad también anunció que solicitará acompañamiento de la Personería de Bogotá para salvaguardar los derechos constitucionales de la organización, así como de estudiantes y egresados, mientras avanza el proceso.

Le interesa: Fundación San José registró en la DIAN pagos de Juliana Guerrero comprando el título



Un caso que podría escalar

El pronunciamiento se conoce mientras crece el debate público sobre la validez de algunos títulos académicos y el alcance de las investigaciones relacionadas con funcionarios públicos. Expertos han señalado que el resultado de este proceso podría tener implicaciones disciplinarias, administrativas e incluso penales si se confirman irregularidades.

Por ahora, la Universidad San José reiteró que continuará actuando con responsabilidad y transparencia y que mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo del caso a través de sus canales oficiales.