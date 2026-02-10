Imputarán a Juliana Guerrero el 27 de febrero por supuestos títulos falsos de Fundación San José

La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a Juliana Guerrero por la presunta falsificación de títulos universitarios de la Fundación San José, el próximo 27 de febrero.

Guerrero, quien aspiró a ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes del Gobierno de Gustavo Petro, será imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según informó la Delegada de Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, también se pidió una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad con detención domiciliaria contra Guerrero.

“La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y el de tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Equidad, documentos que fueron publicados en el SIGED para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1 de julio, sin el lleno de requisitos legales”, afirmó la fiscal.

También aseguró que, en medio de la investigación, Guerrero “no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta ahora, acreditado en la investigación”.

¿La Fiscalía tiene pruebas contra Juliana Guerrero?

El ente acusador recopiló elementos materiales probatorios contundentes en lo que se refiere a la presunta expedición de trámites falsos.

Además, se cuenta con los registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

“Nosotros tenemos lo que tiene que ver con la expedición del título sin el lleno de requisitos en la Universidad, donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditaran que, efectivamente, Juliana Guerrero no presentó ni reunía requisitos, porque, además de no asistir a la Universidad, no presentó pruebas Saber y tampoco se acreditó.

