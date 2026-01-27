Actualidad

Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación San José

La representante aseguró que existen 35 nuevos casos similares al de Juliana Guerrero.

Jennifer Pedraza y logo de Fundación San José. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Facebook Fundación San José

Jennifer Pedraza y logo de Fundación San José. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Facebook Fundación San José

Jimmy Ávila

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación de Educación Superior San José, tras analizar información de 1.276 servidores públicos, egresados de esta institución.

La representante aseguró que existen 35 casos muy similares al de Juliana Guerrero. Por lo que solicitó a la Procuraduría investigar la inacción del Ministerio de Educación.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad