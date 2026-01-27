Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación San José

Jennifer Pedraza y logo de Fundación San José. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Facebook Fundación San José

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación de Educación Superior San José, tras analizar información de 1.276 servidores públicos, egresados de esta institución.

La representante aseguró que existen 35 casos muy similares al de Juliana Guerrero. Por lo que solicitó a la Procuraduría investigar la inacción del Ministerio de Educación.

Noticia en desarrollo.