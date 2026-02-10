Ilegales estarían “recomendando” a grupos políticos no dirigirse a veredas en el norte de Antioquia (créditos: Gobernación de Antioquia e imágenes de archivo)

En el Norte de Antioquia, la actividad política parece que no se está desarrollando de manera libre como quisieran las diferentes colectividades que buscan llevar el mensaje a sus potenciales electores, todo por cuenta de las recomendaciones de los grupos ilegales para que no transiten por la ruralidad, lo que también ha sido advertido por la misma policía, según fuentes consultadas por Caracol Radio, especialmente en los territorios donde el ELN, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo se disputan el territorio.

Este medio de comunicación fue advertido de que desde hace varios días algunos grupos políticos del Norte de Antioquia han recibido supuestas “recomendaciones” de los grupos ilegales para no desplazarse hacia las veredas a realizar sus labores de proselitismo. Esto se debe a que podrían quedar en medio de las confrontaciones o ser víctimas de alguna represalia como un secuestro o un ataque a la integridad.

Este mensaje, aunque no suena a amenaza, sí es intimidante, ya que impide el normal desarrollo de las actividades políticas de las diferentes colectividades, lo que se rechaza de manera silenciosa por las colectividades en los territorios.

Además, recalcan las fuentes que incluso la misma policía ha hecho la misma recomendación a los grupos de campañas, lo que reduce la actividad solo a las áreas urbanas de algunas poblaciones del Norte de Antioquia.

Plan de ataques del ELN en la troncal del Caribe entre Yarumal y límites con Tarazá

Caracol Radio recibió información, la cual indica un posible plan de la guerrilla del ELN para adelantar acciones terroristas en el corredor de la vía a la costa Caribe entre Yarumal y límites con Tarazá, entre el Norte y el Bajo Cauca antioqueño.

Al parecer, el ELN estaría planeando desestabilizar la seguridad del territorio con explosivos y otras acciones que ponen en riesgo a las personas civiles que por esta zona del norte de Antioquia transitan a diario. Además, de los integrantes de la fuerza pública que permanecen en esta zona garantizando la seguridad.

El mensaje que la guerrilla ha puesto a circular en algunas poblaciones del Norte del departamento, conocido por Caracol Radio, indica que han movido personal a algunas veredas para analizar el tipo de acción a cometer. Estos territorios serían el área urbana de “Valdivia, La Paulina, El Pescado, Puerto Valdivia, Raudal abajo al río, Palomas, el Nevado, sector de la Frisolera y la población vecina de Yarumal”, dice la información enviada por el ELN en algunos territorios.

También invitan a las personas a tener precaución en los recorridos por los puntos señalados porque podrían caer en alguna acción criminal; incluso las restricciones de los horarios para circular en vías secundarias y terciarias serían nocturnas, desde las 6:00 p.m. y hasta la mañana del siguiente día.

¿Qué han dicho las autoridades respecto al mensaje de la guerrilla?

Las fuerzas militares están analizando esta información, que se refuerza ante la reciente instalación de una bandera del mismo grupo el pasado sábado 7 de febrero entre Valdivia y Yarumal, que obligó al cierre de la vía durante varias horas mientras se descartaban explosivos en el lugar incluido en la amenaza del grupo ilegal.

A este medio de comunicación, fuentes de la zona manifestaron que este plan tendría la intención de evidenciar un mensaje de poder a su enemigo Clan del Golfo con el que se disputa el territorio.

Las fuerzas militares ante este presunto plan del ELN y las intimidaciones a los grupos políticos han intensificado los controles en el corredor a la costa Caribe con planes de seguridad y diferentes puestos de control. Además, invitan a la población a denunciar estos hechos en la línea 147 para tomar acciones y evitar afectaciones a la población civil.

Explosivo y bandera del ELN en Valdivia. Foto: Cortesía. Ampliar

