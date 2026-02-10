ELN confirma que fue responsable del atentado contra esquema del senador Jairo Castellanos

“Hacer política en las regiones es una profesión peligrosa”: Jairo Castellanos habla en Caracol Radio

Cúcuta

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, perteneciente al ELN, confirmó que fue responsable del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca que dejó como saldo dos de sus escoltas muertos.

En el escrito, el grupo insurgente aseguró: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”. Así mismo, aseguraron que no se han propuesto “impedir o alterar el proceso electoral de marzo ni las elecciones presidenciales próximas”.

Comunicado ELN por atentado al senador Jairo Castellanos. Ampliar

Teniendo en cuenta las versiones conocidas por los testigos y las autoridades de ese departamento, donde se indicó que el esquema no había parado en un retén ilegal del ELN, esta guerrilla aseguró que los retenes que colocan en las vías “obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región“.

“Son medidas de defensa frente a la acción de las fuerzas armadas estatales y las bandas de mercenarios”, agregó el comunicado.

Es preciso recordar que en este atentado fueron asesinados los escoltas Esmely Manrique y Wilmer Leal.

“Ustedes saben lo que significaban para nosotros. Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar la voz en las regiones (…) vamos a acompañarlos en estos momentos difíciles“, dijo en su momento el senador nortesantandereano Jairo Castellanos.

