Cierre total de la vía Medellín - Costa Caribe por explosivo del ELN

Valdivia, Antioquia

La vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe permanece cerrada de manera preventiva desde la mañana de este 7 de febrero, tras el hallazgo de un posible artefacto explosivo a la altura del municipio de Valdivia, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con información preliminar, en el sector fue encontrada una bandera alusiva al grupo armado del ELN, situación que activó los protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Pública.

Unidades especializadas del Ejército Nacional realizan labores de verificación e inspección para confirmar la presencia del explosivo y descartar cualquier riesgo para la población.

Mientras avanzan los procedimientos de seguridad en la zona, el cierre es total en ambos sentidos de la vía.