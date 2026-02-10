Antioquia

Muchos integrantes del frente 36 son de una población del nordeste, dice la gobernación de Antioquia

(El secretario de seguridad manifestó que, sin el ánimo de estigmatizar, muchas familias tienen integrantes en la estructura armada ilegal).

El general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia, aseguró que muchos de los integrantes del frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá” son de una población específica del nordeste de Antioquia, haciendo referencia a que muchas familias tienen a sus integrantes en las filas de ese grupo ilegal. Agrega que esta situación se evidencia en reiteradas ocasiones, calificando algunas actuaciones de personas como una supuesta “anarquía” en el pueblo.

“Muchas familias sin estigmatizar de este municipio, tienen hijos, sobrinos, nietos, integrantes del Frente 36 de las FARC y ayer en el Consejo de Seguridad lo decía. Allá no se puede llamar la atención a nadie porque parqueó una moto mal, porque parqueó un vehículo mal. Allá no se puede imponer un comparendo porque ahí mismo están amenazando con integrantes del Frente 36”, asegura el funcionario con relación a la situación de orden público en esa población del Nordeste.

Reclutamiento de menores para facilitar el accionar de los ilegales

El funcionario Martínez manifestó su preocupación por que el reclutamiento forzado de menores al conflicto continúa ; pese a que las denuncias no son oficiales, esto deja en evidencia un alto subregistro de casos reportados. Desde los territorios, algunas personas afectadas con este flagelo comentan a Caracol Radio que el miedo a las represalias por amenazas directas les impide denunciar y prefieren el silencio.

“La gobernación de Antioquia o los organismos de seguridad y justicia, nos enteramos cuando hay la desmovilización, porque las familias nunca, nunca, casi nunca denuncian. Hoy estamos al 9 de febrero, y esta es la hora en que, en lo corrido del año, nosotros no tenemos ninguna denuncia por reclutamiento en el departamento, pero sabemos que eso es permanente”.

El secretario Martínez agrega que estos casos se siguen registrando en Briceño y Anorí principalmente , donde son instrumentalizados por los ilegales.

“Y ellos utilizan mucho esto porque es muy fácil cooptar la juventud con uno, dos, tres millones de pesos y los inician de esa manera, colocándolos como puntos para que informen los movimientos de la fuerza pública, para que informen qué pasa alrededor y toda esta situación que les permite a ellos a veces actuar como lo hicieron en el homicidio, en el asesinato de nuestros dos policías”.

Cifras del 2025

Según las cifras de la gobernación de Antioquia, en el 2025 solo se documentaron 8 casos de reclutamiento de menores: cinco en el municipio de Briceño, dos en Yondó y uno en Segovia. Estas víctimas recibieron acompañamiento mediante la activación de rutas en transporte de emergencia para sacarlos de las zonas y asesoría para la activación del Equipo de Acción Inmediata (EAI).

Según fuentes consultadas, en las comunidades el reclutamiento también ocurre en zonas como El Bagre y Tarazá, en el Bajo Cauca; Valdivia, Campamento, Ituango, en el Norte antioqueño.