Fútbol colombiano logra récord de ventas durante el 2026

El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano en 2026 dejó una fotografía contundente: la liga vendió más que nunca, pero invirtió menos que en los últimos años, una combinación que, aunque suena positiva desde lo financiero, genera preocupación de cara al rendimiento deportivo en torneos locales e internacionales.

Las cifras, publicadas por la FIFA, reflejan un año histórico para el negocio del FPC, pero también un síntoma que empieza a repetirse: se prioriza la exportación y el ingreso de dinero, mientras se reduce la reinversión en talento para fortalecer la competencia interna.

2026: el año en que Colombia vendió como nunca

Uno de los datos más llamativos del periodo es el monto total recibido por transferencias: 19 millones de dólares, un salto gigantesco si se compara con el año anterior.

En 2025, el fútbol colombiano había recibido 7,99 millones de dólares, lo que ya representaba una cifra sólida; sin embargo, 2026 no solo superó ese número, sino que generó ingresos más que del doble, confirmando que el FPC vivió un mercado especialmente vendedor.

Este crecimiento también se refleja en el volumen de jugadores exportados.

Récord absoluto: 146 jugadores salieron al exterior

En términos de movimientos, 2026 también marcó un hito: 146 transferencias salientes, la cifra más alta registrada en los últimos años.

Para ponerlo en contexto:

• 2025: 125 jugadores exportados

• 2026: 146 jugadores exportados

Es decir, 21 futbolistas más que el año anterior, en una temporada que coincidió, además, con el pico más alto de ingresos.

La lectura es clara: Colombia vendió más, vendió mejor y vendió más caro, pero el contraste que preocupa: se gastó menos de la mitad

Pero la gran contradicción del mercado aparece en el gasto.

En 2026, el fútbol colombiano solo gastó 2,77 millones de dólares en fichajes, una cifra baja incluso para los estándares del propio campeonato.

Comparación directa:

• 2025: 6,09 millones de dólares gastados

• 2026: 2,77 millones de dólares gastados

Es decir, el FPC gastó más de 3 millones de dólares menos que el año pasado, en un momento donde justamente entró mucho más dinero.

Pocas llegadas: el mercado no se fortaleció

El otro indicador que refuerza el argumento de “poca reinversión” es el número de transferencias entrantes.

En 2026, llegaron 95 jugadores al fútbol colombiano, un número inferior al de 2025 e incluso al de 2024.

• 2024: 103 jugadores importados

• 2025: 99 jugadores importados

• 2026: 95 jugadores importados

En otras palabras, el año con más ingresos no fue el año con más refuerzos, sino uno de los que menos movimiento tuvo hacia adentro.

Balance brutal: Colombia ganó 16 millones, pero casi no reinvirtió

Si se mira el mercado en términos de balance neto, la diferencia es abismal.

• 2025: recibió 7,99 M y gastó 6,09 M → +1,9 M USD

• 2026: recibió 19 M y gastó 2,77 M → +16,23 M USD

Esto significa que 2026 dejó una ganancia histórica para los clubes, pero también un mensaje preocupante: la liga se fortaleció económicamente, pero no necesariamente futbolísticamente.

¿Un modelo sostenible o un riesgo deportivo?

Los datos dejan una conclusión inevitable: el fútbol colombiano está funcionando como un mercado exportador, priorizando ventas, formación y salida de talento, pero reduciendo su capacidad de reinvertir en refuerzos que aumenten el nivel del campeonato.

A corto plazo, el panorama financiero puede parecer exitoso. Sin embargo, a mediano y largo plazo, la pregunta es inevitable:

¿cómo competir internacionalmente si cada vez salen más jugadores, llegan menos y se invierte menos pese a ganar más?

El 2026 fue el año del récord en ingresos y exportaciones. Pero también podría quedar marcado como el año en que el FPC confirmó una tendencia peligrosa: vender mucho… y construir poco.