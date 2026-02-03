Luis Fernando Muriel: “Estamos preparándonos para buscarlo todo en la Copa Libertadores”

Luis Fernando Muriel fue una de las grandes figuras en la victoria del Junior 2-3 sobre el Deportivo Pereira, en juego por la cuarta fecha del fútbol colombiano. El delantero atlanticense anotó un golazo de tiro libre, a la postre, su primera anotación con el equipo barranquillero.

En la rueda de prensa posterior al partido, Muriel expresó su alegría por su golazo, se mostró satisfecho por su evolución física y dio a conocer su ambición, respecto al reto mayor del año para el equipo, la Copa Libertadores.

“Estoy muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor, ya el partido anterior fue bastante bueno, ya hoy la condición física es diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y hacen que las cosas se faciliten mucho más”, comentó.

Al respecto, agregó: “Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mí, la motivación necesaria para este proceso, que es fuerte, porque hacerlo en competencia es diferente a hacerlo en pretemporada, de pronto más tranquilo, así que contento de que el equipo consiguió la victoria. Para mí es motivo de alegría que el equipo haya ganado y marcar ese primer gol”.

El sueño de la Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel no tuvo ningún complejo para asegurar que sueño, como el del resto de sus compañeros, es pelear por el título de la Copa Libertadores. El equipo disputará el certamen desde la fase de grupos.

“Cuando te pones esta camiseta, siempre lo he dicho en cada entrevista, estás casi que obligado a buscarlo todo, a pelear por todo lo que juegues, desde el partido amistoso con ‘Real Tapitas’, como decimos coloquialmente, hasta el partido más importante de Copa Libertadores. Este equipo quedó campeón el 16 de diciembre y ya el primer partido te estaban exigiendo una victoria, aquí no hay de otra sino ir a ganarlo todo”, mecionó.

Y añadió con contundencia: “Conociendo bien el mundo Junior, Barranquilla, el hincha Juniorista, sé que quiere ir a buscar la gloria eterna, nosotros estamos preparándonos para eso, para ir a buscarlo todo en esta Copa Libertadores, para pelear. Sabemos que no es fácil, pero vamos a darlo todo para buscarla”